بورس کانال 8 میلیون واحدی را از دست داد

شاخص کل بورس با افت یک و هفت دهم درصدی پس از 20 روز از کانال هشت میلیون واحدی خارج و به کانال هفت و 9 دهم میلیون واحدی بازگشت. خروج پول حقیقی هم شدت گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افت 138 هزار و 668 واحدی معادل یک و هفت دهم درصد، به سطح هفت میلیون و 931 هزار و 120 واحد رسید و پس از 20 روز (از 15 مهر) به کانال هفت و 9 دهم میلیون واحد عقب‌نشینی کرد.

شاخص کل هم‌وزن نیز در پایان معاملات با افت یک و دو دهم درصدی به محدوده دو میلیون و 202 هزار و 660 واحد رسید. همچنین شاخص فرابورس بیش از یک و سه دهم درصد کاهش یافت تا فشار فروش در بخش گسترده‌ای از بازار سهام نمایان شود. به‌طوری‌که 78 درصد نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند.

ارزش معاملات خرد بازار سهام به 36 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. در مقابل، خالص جریان پول حقیقی با خروج شش هزار و 500 میلیارد تومانی همراه شد که از تشدید خروج سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار حکایت دارد.

همزمان، صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج یک و

9 دهم هزار میلیارد تومانی سرمایه را تجربه کردند. ارزش صف‌های فروش نیز به 11 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده برتری عرضه بر تقاضا در معاملات دیروز بود.

در معاملات دیروز سه‌شنبه، نمادهای بزرگ بازار بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

بررسی سرانه معاملات حقیقی نیز از برتری فروشندگان حکایت داشت. به‌طوری‌که سرانه فروش حقیقی به 122 و هفت دهم میلیون تومان رسید. در حالی که سرانه خرید حقیقی 77 و شش دهم میلیون تومان بود. این اختلاف نشان می‌دهد میانگین ارزش فروش هر کد حقیقی در معاملات دیروز به‌مراتب بیشتر از میانگین ارزش خرید بوده است.