وزیر خزانه‌داری ترامپ به تازگی در اظهارنظری عجیب از شهروندان ایرانی خواست تا مالیات نپردازند و برای زمستان سوخت ذخیره کنند. در واکنش به این اظهارات، سرپرست وزارت نفت به وی توصیه کرد نگران قیمت سوخت در آمریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت دونالد ترامپ، طی ماه‌های اخیر زنجیره‌ای از اظهارنظرها و پیش‌بینی‌های شتاب‌زده را مطرح کرده است که تکرار خطاهای محاسباتی و زمان‌بندی‌های غلط در آن‌ها، پرسش‌های جدی را درباره میزان صلاحیت کارشناسی و شناخت او از معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی برانگیخته است.

نمونه بارز این ادعاهای دور از واقعیت در اواخر فروردین 1405 (آوریل 2026) رخ داد. بسنت در تاریخ 22 فروردین 1405 (11‌آوریل 2026) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که به دلیل تداوم استراتژی مسدودسازی دریایی، مخازن جزیره خارک در «مبدأ چند روز آینده» کاملاً پر خواهند شد و این امر دولت ایران را ناچار می‌کند چاه‌های نفت خود را ببندد.

سپری شدن آن چند روز و تداوم بدون وقفه صادرات و پایداری چاه‌های نفت ایران نشان داد که بسنت تا چه حد درگیر توهمات شخصی خودش است.

محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس در پستی دونالد ترامپ و وزیر او که گفته بودند چاه‌های نفت ایران ظرف سه روز منفجر خواهند شد را به تمسخر گرفت.

قالیباف نوشت:‌ این دقیقاً از همان دست مشاوره‌های بی‌ارزشی است که دولت آمریکا از افرادی مانند بسنت دریافت می‌کند؛ همان کسانی که فرضیه محاصره را هم مطرح کردند و قیمت نفت را به بالای 120 دلار رساندند و ایستگاه بعدی‌شان 140 دلار است. مسئله فرضیه یا نظریه نیست، بلکه نوع نگرش و ذهنیّت است.

با شکست این سناریو، بسنت در اواخر تابستان رویه خود را تغییر داد اما بر همان فرمان جنگ روانی باقی ماند. او در تاریخ پنجم مهر 1405 (27 سپتامبر 2026) طی مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز صراحتاً پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران احتمالاً ظرف دو هفته آینده فرو خواهد پاشید و مدعی شد که تنها 15 میلیون بشکه نفت بر روی آب باقی مانده و ایران دیگر چیزی برای

مبادله ندارد.

این ضرب‌الاجل دوهفته‌ای نیز در اواسط مهرماه به پایان رسید، اما به‌خلاف ادعای او مبنی بر زانو درآوردن ساختار اقتصادی ایران، نه‌تنها فروپاشی ادعایی رخ نداد، بلکه مکانیسم‌های دور زدن تحریم‌ها و پویایی تجارت منطقه‌ای ایران به کار خود ادامه دادند.

پاسخ سرپرست وزارت نفت

وزیر خزانه‌داری ترامپ به تازگی در اظهارنظری عجیب از شهروندان ایرانی خواست تا مالیات نپردازند و برای زمستان سوخت ذخیره کنند. در واکنش به این اظهارات، سرپرست وزارت نفت به وی توصیه کرد نگران قیمت سوخت در آمریکا باشد.

«حمید بورد» سرپرست وزارت نفت در پستی نوشت: «وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای توصیه به ایرانیان برای ذخیره سوخت، بهتر است نگران قیمت آن برای مردمش باشد. درحالی که دیپلماسی گازی در مسکو در جریان است، آمریکا به ‌دنبال گازوئیل می‌گردد.

مخاطب بسنت برای ذخیره سوخت باید مردم آمریکا باشند که ماه‌هاست هزینه ماجراجویی ترامپ را می‌دهند».

این تکرار مکررِ شکست در تعیین موعدهای ساختگی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان داد که ارزیابی‌های بسنت فاقد هرگونه پشتوانه علمی است و صرفاً با هدف پمپاژ ناامیدی به بازار داخلی ایران و فریب افکار عمومی آمریکا طراحی شده است.

در نهایت، مرور پیوسته این مجموعه از خطاهای محاسباتی وزیر ترامپ از توهم انفجار چاه‌های نفت و ضرب‌الاجل‌های دوهفته‌ای برای فروپاشی ایران گرفته تا تحلیل‌های اقتصادی کاملاً غلط در حوزه مدیریت مالی داخلی آمریکا پرده از این حقیقت برمی‌دارد که اسکات بسنت فراتر از یک مقام اجرائی، در گیر و دار یک خودفریبی سیستماتیک قرار دارد.