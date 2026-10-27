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کد خبر: ۳۴۰۸۶۶
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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روایت همسران شهدا در محفل شب خاطره

سیصد و هشتاد و سومین محفل «شب خاطره» با روایتگری همسران شهدا، در حوزه هنری برگزار می‌شود.
به گزارش کیهان، سیصد و هشتاد و سومین محفل «شب خاطره» با روایتگری همسران شهدا، ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه ۷ آبان‌ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود. در شب خاطره این ماه مهدیه عسگری (همسر شهید جنگ دوازده ‌روزه؛ سیدمحسن صابری)، ثریا نوروزی (همسر شهید جنگ هشت‌ساله؛ کاظم صادقی)، همچنین امیرحسین نوروزی و امین قدمی خاطره‌گویی خواهند کرد. در این مراسم مستند «مامان» ساخته علی‌محمد صادقی پخش خواهد شد.

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