بدرقه خالق تصاویر مقاومت خرمشهر به خانه ابدی

آیین تشییع پیکر «محسن راستانی»، عکاس پیشکسوت دوران دفاع مقدس و خالق تصاویر مقاومت خرمشهر و مجموعه «خانواده ایرانی»، روز سه‌شنبه (پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵) با حضور جمعی از هنرمندان، عکاسان و اهالی فرهنگ و هنر از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت بهشت زهرا (س)

برگزار شد.

در این مراسم که با قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش تصاویری از آثار و سخنان این هنرمند فقید آغاز شد، دوستان و همرزمان قدیمی وی به بیان خاطراتی از ابعاد شخصیتی، اخلاقی و هنری او پرداختند. در پایان این مراسم، پس از اقامه نماز، پیکر این عکاس متعهد برای آرام گرفتن در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا(س) بدرقه شد.