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کد خبر: ۳۴۰۸۶۲
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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خواننده آمریکایی حامی فلسطین: نمی‌توانند ایمان را بشکنند

مکلمور که این روزها به خاطر حمایت‌هایش از فلسطین در جهان شناخته می‌شود با انتشار تصویری در صفحه شخصی خودش نوشت آنها نمی‌توانند ایمان ما را (نسبت به آزادی فلسطین) بشکنند.
به گزارش کیهان، مکلمور خواننده آمریکایی مکلمور خواننده آمریکایی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی تصویر یکی از هوادارانش که در میان تماشاچیان پلاکارد «فلسطین را آزاد کنید، همه ما را آزاد کنید» را بالای دست گرفته منتشر کرد.
این خواننده حامی فلسطین در زیر این تصویر 
نوشت:
آنها می‌توانند صحنه را از من بگیرند
آنها می‌توانند آرمانی را مخدوش کنند
[اما] آنها نمی‌توانند ایمان ما را بشکنند
وقتی عشق، ندای درونی باشد
حمایت‌های گسترده این خواننده آمریکایی در کنسرت‌هایش از فلسطین بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته است.

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