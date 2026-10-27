رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه گفت: اقدامات یکجانبه آمریکا در منطقه، ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و گسترش تعاملات میان کشورهای تحت تحریم را بیش از پیش نمایان ساخته است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که برای شرکت در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به مسکو رفت، با پوتین رئیس‌جمهور روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن قدردانی از حسن ‌میزبانی و حمایت‌های مستمر در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ابراز خرسندی کرد که مبادلات تجاری دوجانبه روندی صعودی و رو به رشد دارد.

پزشکیان تصریح کرد: اقدامات یکجانبه آمریکا در منطقه، ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و گسترش تعاملات میان کشورهای تحت تحریم را بیش از پیش نمایان ساخته است.

وی افزود: کشورهای منطقه بدون وابستگی به آمریکا، توانایی و اراده کامل برای حل‌وفصل درون‌منطقه‌ای چالش‌ها را دارند.

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با اتکا به این اراده مشترک، امکان توسعه همه‌جانبه روابط در بخش‌های علمی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، امنیتی و نظامی فراهم است.

پوتین: حجم تبادلات تجاری ایران و روسیه

4/10 درصد افزایش یافت

رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار گفت: ما به دنبال تحقق تمامی منافع مشترک خود با ایران هستیم و امیدواریم اوضاع در منطقه خاورمیانه در مسیری مثبت توسعه یابد.

پوتین بیان داشت: روسیه تمامی تعهدات خود را در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران به‌طور کامل اجرا می‌کند.

وی گفت: حجم تبادلات تجاری میان روسیه و ایران طی ۸ ماه نخست سال جاری میلادی ۱۰.۴ درصد رشد داشته است.