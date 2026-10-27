دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: در نشست چهارجانبه با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان تأکید شد که رژیم صهیونی باید از جنوب لبنان از جنوب سوریه از غزه و کرانه غربی رود اردن عقب‌نشینی کند و دست از تجاوز بردارد.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما تأکید کرد: همکاری‌های منطقه‌ای باید از مدت‌ها قبل شروع می‌شد و سفر مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان نشان داد تهدیدات آمریکایی‌ها تاثیر زیادی بر کشورهای دنیا ندارد.

وی گفت: درپی مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، فضای جدید و مثبتی در منطقه و در گفت‌وگو با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان شکل گرفته است.

سرلشکر رضایی با بیان اینکه نتایج مقاومت ملت ایران روز به روز محسوس‌تر می‌شود، اظهار داشت: مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه‌حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد و از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود.

سرلشکر رضایی گفت: تاکید شد رژیم صهیونی باید از جنوب لبنان از جنوب سوریه از غزه و کرانه غربی رود اردن عقب‌نشینی کند و دست از تجاوز بردارد.