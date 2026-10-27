معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد که حمله به ایران در ماه فوریه ناعادلانه و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده و اتهامات آمریکا و اسرائیل درباره شفاف نبودن برنامه هسته‌ای ایران، ادعاهایی بی‌اساس است.

کنستانتین کوساچف، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی تاس تصریح کرد که اتهامات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره آنچه «شفاف نبودن برنامه هسته‌ای ایران» می‌خوانند، «اتهام‌زنی‌های مغرضانه» است و گفت این ادعاها تاکنون پشتوانه مستند و اثبات‌شده‌ای نداشته‌اند. این سناتور روس با اشاره به تجاوز مشترک واشنگتن و تل‌آویو به خاک ایران در ماه فوریه گفت که این حمله «ناعادلانه» و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است.

کوساچف در این خصوص تأکید کرد «یادآوری می‌کنم که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. ایران به هر شکل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و از نظر شفافیت برنامه هسته‌ای خود، در برابر جهان پیرامونش رویکردی باز دارد».

به گزارش فارس، وی افزود: «تمام اتهاماتی که پس از آن درباره شفاف نبودن برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شود، چیزی جز اتهام‌زنی‌های مغرضانه و ادعاهای بی‌اساس نیست که تاکنون هیچ مدرک اثبات‌کننده‌ای برای آن‌ها ارائه نشده است».

معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد: «بنابراین، حق و عدالت با ایران است».

وی همچنین خاطرنشان کرد که روسیه در این شرایط، به‌طور مستمر و از راه‌های سیاسی از ایران حمایت می‌کند.