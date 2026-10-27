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کد خبر: ۳۴۰۸۵۰
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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هشدار قاطع نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس به مرتبطین شرکت کشتیرانی سینوکُر

نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس به مرتبطین شرکت کشتیرانی سینوکُر هشدار داد: از تاریخ یکم نوامبر با تمام شناورهای این شرکت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس روز سه شنبه(5 آبان ماه) طی پیامی در فضای مجازی با هشدار به مرتبطین شرکت کشتیرانی سینوکُر نوشت: شناورهای متعلق به شرکت کشتیرانی سینوکُر، بیشترین تخلفات عبور را در طول ۳ ماه اخیر مرتکب شده‌اند و تاکنون علیه حداقل ۷ مورد از آنها اقدامات اجرائی متناسبی صورت گرفته است.
در این پیام تاکید شده است: به تمامی صاحبان محموله، ذی‌نفعان و ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای هشدار داده می‌شود از تاریخ یکم نوامبر با تمام شناورهای این شرکت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

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