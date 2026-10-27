سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مفهوم جنگ هویتی تاکید کرد: دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود و صیانت از فرهنگ، باور‌های دینی و هویت تاریخی ملت نیز بخشی از این مسئولیت است.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی ضمن اشاره به مفهوم جنگ هویتی خاطرنشان کرد: جنگ هویتی به معنای رویارویی بر سر ارزش‌ها، باورها، فرهنگ و تصویری است که یک ملت از خود و آینده‌اش دارد.

به گزارش دفاع‌پرس، سردار محبی افزود: بر این اساس، دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از فرهنگ، باور‌های دینی و هویت تاریخی ملت نیز بخشی از این مسئولیت است.