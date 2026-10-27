فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۸۴۷
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سردار محبی: دفاع از کشور صیانت از فرهنگ، باورهای دینی و هویت تاریخی ملت را در بر می‌گیرد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مفهوم جنگ هویتی تاکید کرد: دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود و صیانت از فرهنگ، باور‌های دینی و هویت تاریخی ملت نیز بخشی از این مسئولیت است. 
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی ضمن اشاره به مفهوم جنگ هویتی خاطرنشان کرد: جنگ هویتی به معنای رویارویی بر سر ارزش‌ها، باورها، فرهنگ و تصویری است که یک ملت از خود و آینده‌اش دارد. 
به گزارش دفاع‌پرس، سردار محبی افزود: بر این اساس، دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از فرهنگ، باور‌های دینی و هویت تاریخی ملت نیز بخشی از این مسئولیت است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بد شانسی!(گفت و شنود)

اجلاس تهران آب یا سراب؟!(یادداشت روز)

بازارگرمی کاسبان تسلیم از «حسرت برجام»

مرندی: با حمله به زیرساخت‌های ایران کار امارات و عربستان تمام است

این تصور که می‌توان ملت ایران را وادار به تسلیم کرد نادرست و باطل است

ترامپ متناقض و امیدواری مداوم مدعیان اصلاحات به مذاکره

پزشکیان به مسکو سفر کرد

تحلیلگر برجسته عرب: آمریکا با درکی نادرست از جامعه ایران وارد جنگ شد

برای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور از تمام ظرفیت دیپلماسی استفاده می‌کنیم

کیهان و خوانندگان