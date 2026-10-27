معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند با پیوند خوردن به قدرت بزرگی مانند آمریکا می‌توانند خود را از هرگونه تهدیدی مصون کنند؛ اما در عمل دیدند که چنین تصوری با واقعیت منطبق نیست. از این ‌رو، کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز اتکا به تعاملات منطقه‌ای و برقراری امنیت بر پایه همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای منطقه وجود ندارد.

علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: واقعیت این است که امروز همه اذعان دارند مقاومت نیروهای مسلح و مردم ما، در کنار تدبیری که رهبری عزیزمان به کار گرفتند، توانسته است آمریکا را علاوه‌ بر ناکام گذاشتن در دستیابی به اهدافش، مستأصل نیز کند.

باقری کنی خاطرنشان کرد: افزون بر این، رژیم صهیونیستی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و شرایطی که پس از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده بودند، مطابق برنامه‌هایشان پیش نرفت.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: به نظر من، دو نکته اساسی در این زمینه رخ داد: نکته اول این بود که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های ملی و درونی خود، در برابر این دو تجاوز آشکار که در دو مقطع و از سوی دو رژیم صورت گرفت، ایستادگی کرد و در هر دو مرحله به موفقیت دست یافت.

وی اظهار کرد: نکته دوم این بود که توانمندی‌های ما برای مقابله با این دو تجاوز، از ظرفیت‌های داخلی‌مان نشأت می‌گرفت. تجهیزات و تسلیحات ما همگی حاصل ذهن و اندیشه دانشمندان جوان خودمان و همچنین تلاش صنعتگران و فناوران کشورمان بود. این توانمندی‌ها در میدان عمل نیز به اثبات رسید. در نهایت، کسی نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی چند دهه است که ما را در عرصه‌های راهبردی تحریم کرده‌اند.

باقری کنی تصریح کرد: امروز تحریم‌های آن‌ها جلوه‌های دیگری پیدا کرده و واقعیت‌های وحشتناک و توحش‌آمیز آن‌ها بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شده است. با این حال، آن‌ها در طول چند دهه گذشته، به‌ویژه در عرصه نظامی، اجازه نمی‌دادند تجهیزات و امکانات پیشرفته در اختیار ما قرار بگیرد. اما پیشرفت‌هایی که در عرصه نظامی به همت جوانان ما در نیروهای مسلح حاصل شد، در مرحله عمل توانست کارایی و کارآمدی خود را به اثبات برساند.

معاون امور بین‌الملل شورای امنیت ملی اظهار کرد: اتکا به توانمندی‌های درونی راهگشاست. از سوی دیگر، برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند با پیوند خوردن به قدرت بزرگی مانند آمریکا می‌توانند خود را از هرگونه تهدیدی مصون کنند؛ اما در عمل دیدند که چنین تصوری با واقعیت منطبق نیست. از این ‌رو، کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز اتکا به تعاملات منطقه‌ای و برقراری امنیت بر پایه همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای منطقه وجود ندارد.