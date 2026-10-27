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کد خبر: ۳۴۰۸۴۱
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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به تو مربوط نیست‌!(گفت و شنود)

گفت: خبرگزاری‌های غربی و حتی خبرگزاری رسمی رژیم صهیونیستی از تظاهرات چند‌صد هزار نفری صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی که علیه نتانیاهو برپا شده بود فیلم و خبر مخابره کرده‌اند. 
گفتم: ولی شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رژیم صهیونیستی موسوم به ایران اینترنشنال که مرکز آن در تل‌آویو است و توسط بهائي‌ها اداره می‌شود، در حالی که نیش هر پشه‌ای در ایران را با آب و تاب پوشش می‌دهد، حتی یک کلمه و یک تصویر هم از این رخداد منتشر نکرده تا آنجا که داد برخی از سلطنت‌طلبان را هم به هوا بلند کرده است!
گفت: سانسور این خبر با اعتراض یکی از کارکنان اصلی این شبکه رو‌به‌رو شده و آن را باعث بی‌آبرویي شبکه دانسته بود و در برخی از خبرها آمده است که فردای آن روز اعلام کردند که این معترض در تصادف اتومبیل به شدت مجروح شده بود و سپس مرده است و مرگ او با اعتراضش به سانسور تظاهرات چند‌صد هزارنفری علیه نتانیاهو ربطی نداشته است! 
گفتم: پس چی شده که دقیقاً بعد از اعتراض، تصادف کرده 
و کشته شده است؟! 
گفت: چه عرض کنم؟! به دوستانش هم اجازه نداده‌اند که محل تصادف 
و جسدش را ببینند. چرا؟!
گفتم: این سؤال تو دو بخش دارد. بخش اولش که مهم نیست! 
و بخش دومش هم به تو مربوط نیست!

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