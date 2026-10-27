به تو مربوط نیست‌!(گفت و شنود)

گفت: خبرگزاری‌های غربی و حتی خبرگزاری رسمی رژیم صهیونیستی از تظاهرات چند‌صد هزار نفری صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی که علیه نتانیاهو برپا شده بود فیلم و خبر مخابره کرده‌اند.

گفتم: ولی شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رژیم صهیونیستی موسوم به ایران اینترنشنال که مرکز آن در تل‌آویو است و توسط بهائي‌ها اداره می‌شود، در حالی که نیش هر پشه‌ای در ایران را با آب و تاب پوشش می‌دهد، حتی یک کلمه و یک تصویر هم از این رخداد منتشر نکرده تا آنجا که داد برخی از سلطنت‌طلبان را هم به هوا بلند کرده است!

گفت: سانسور این خبر با اعتراض یکی از کارکنان اصلی این شبکه رو‌به‌رو شده و آن را باعث بی‌آبرویي شبکه دانسته بود و در برخی از خبرها آمده است که فردای آن روز اعلام کردند که این معترض در تصادف اتومبیل به شدت مجروح شده بود و سپس مرده است و مرگ او با اعتراضش به سانسور تظاهرات چند‌صد هزارنفری علیه نتانیاهو ربطی نداشته است!

گفتم: پس چی شده که دقیقاً بعد از اعتراض، تصادف کرده

و کشته شده است؟!

گفت: چه عرض کنم؟! به دوستانش هم اجازه نداده‌اند که محل تصادف

و جسدش را ببینند. چرا؟!

گفتم: این سؤال تو دو بخش دارد. بخش اولش که مهم نیست!

و بخش دومش هم به تو مربوط نیست!