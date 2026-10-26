تحلیلگر برجسته عرب: آمریکا با درکی نادرست از جامعه ایران وارد جنگ شد

یک تحلیلگر برجسته جهان عرب تأکید کرد که آمریکا با ارزیابی‌های کاملاً غلط وارد جنگ با ایران شد.

عزمی بشاره، متفکر، نظریه‌پرداز برجسته جهان عرب و مدیر یک اندیشکده مستقر در دوحه به نام «مرکز عربی تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی»، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تحلیل ابعاد عمیق خطای محاسباتی آمریکا در جنگ علیه ایران پرداخته است.

محورهای اصلی اظهارات وی به شرح زیر است:

عزمی بشاره تصریح کرد که کاخ سفید با ارزیابی‌های کاملاً غلط وارد این درگیری شد. واشنگتن با اتکا به برآوردهای موساد که آمیخته به نوعی «نژادپرستی ساختاری» و عدم درک خاورمیانه است، تصور می‌کرد نظام ایران بلافاصله سقوط خواهد کرد. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها از درک این واقعیت عاجز بودند که ایران، برخلاف برخی ساختارهای سست منطقه‌ای، یک «دولت واقعی» با نهادهای عمیق و حس هویت ملی راسخ دارد.

وقاحت تمام‌نشدنی اسرائیل

این تحلیلگر برجسته عرب با اشاره به مرحله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأکید کرد که اسرائیل «با وقاحتی بی‌حدومرز که از آن خسته نمی‌شود»، مجدداً در حال فشار به ترامپ برای ازسرگیری حملات با هدف سرنگونی ایران است؛ هدفی شکست‌خورده که قبلاً ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.

تلاش ترامپ

برای خروج آبرومندانه

بشاره معتقد است اگر ترامپ دست به حملات جدیدی بزند، هدف سیاسی او نه تغییر حکومت، بلکه وارد کردن ضرباتی جدید به ایران برای اعلام یک «پیروزی دروغین» است تا بتواند ناوگان و ناوهای جنگی خود را با خروج از منطقه، از تحقیر بیشتر نجات دهد.

قربانی‌شدن متحدان منطقه‌ای آمریکا

مدیر مرکز عربی تحقیقات یادآور شد که تاوان هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا را متحدان منطقه‌ای واشنگتن پرداخت خواهند کرد. ترامپ هیچ اهمیتی به منافع و امنیت متحدان خود نمی‌دهد.

جمع‌بندی

به گزارش تسنیم، عزمی بشاره معتقد است جنگ آمریکا علیه ایران، حاصل خوانشی نادرست از جامعه و ماهیت حکمرانی در ایران بود؛ نبردی که ورود به آن ساده به نظر می‌رسید، اما خروج از آن برای واشنگتن و متحدانش، بدون تحمل هزینه‌های سنگین ژئوپلیتیک ممکن نخواهد بود.