*نیروی دریایی سپاه پاسداران، تجلی‌گاه تحقیر آمریکا در خلیج‌فارس است. گویی امام کبیر انقلاب، این نیرو را برای درهم شکستن ابهت آمریکا بنیان نهاد و روایت عمر آن، سراسر تحقیر متجاوزان آمریکایی است.

انتشاری

*فرید زکریا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته مسائل بین‌المللی، در یادداشت خود در روزنامه واشنگتن‌پست با تشریح ۹ دلیل، استدلال کرده که دستاوردهای نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران را نمی‌توان به‌معنای پیروزی این کشور دانست. وی با اشاره به تجربه جنگ‌های ویتنام، افغانستان و عراق نوشته آمریکا بارها توانسته است ارتش‌ها و زیرساخت‌های نظامی طرف مقابل را به‌شدت تخریب کند، اما در تبدیل این دستاوردها به نتایج سیاسی پایدار ناکام مانده است.

سیاوش‌مقدم

* همان‌طور که امام شهید ما در آخرین سخنرانی خود که در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در جمع مردم آذربایجان شرقی(10 روز قبل از شهادت) فرمودند: «مسئله ما با آمریکا این است که آن‌ها می‌خواهند ایران را ببلعند. ملت درس‌های خود را خوب بلد است می‌داند چه کار کند. کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند.» لذا ملت مبعوث شده قائد شهید نخواهد گذاشت که آمریکا به هدف پلیدش برسد.

نامجو

* تا زمانی که رژیم سعودی به اشغال خاک یمن پایان ندهد،یمنی‌ها حق دفاع از تمامیت ارضی خود را دارند و دفاع‌شان نیز مشروع است. عربستان باید بپذیرد که امنیت، ثبات و حاکمیت یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

سروری

*اقدامات ایران در حوزه امنیت دریایی و تأثیر آن بر تنگه هرمز، مستقیماً بر بازارهای انرژی و مالی تأثیر گذاشته و منجر به تورم و نارضایتی‌های اجتماعی در آمریکا و اروپا شده به‌طوری که در حال حاضر، پیامدهای جنگ بیش از آنکه بر ملت ایران فشار وارد کند، افکار عمومی در غرب را تحت تأثیر قرار داده است.

جوان‌دل

*شورش‌ها و اعتراضات زنجیره‌ای در اروپا به ترامپ و نخبگان امنیتی واشنگتن یادآوری می‌کند که جبهه داخلی غرب به‌شدت آسیب‌پذیر، ملتهب و فرسوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد ترس از فوران بحران‌های اجتماعی و ضدجنگ در داخل آمریکا، یکی از قوی‌ترین ترمزهای بازدارنده در برابر تصمیم به آغاز یک جنگ جدید باشد.

کافی

*حکایت حضور آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در حالی که علناً دادگاه لاهه، یونسکو و حقوق بشر را به سخره می‌گیرد، حکایت یک آتش‌افروز سریالی است که او را رئیس آتش‌نشانی کرده باشند. غرض این که برای اصلاح ساختار سازمان ملل باید آمریکا کنار گذاشته بشود.

مفاخری

*پوتین پیشنهاد کرده ماه آینده نشستی با حضور او، ترامپ و رئیس‌جمهور چین برای بررسی بحران اوکراین برگزار شود. اگر رخ دهد اتفاق خاص این برهه خواهد بود. پوتین به دنبال نادیده گرفته شدن اروپاست و می‌خواهد اثبات کند اروپا در بازآرایی نظم آینده جهان نقش و نامی نخواهد داشت و واقعاً نیز چنین است.

زندیه

*رویارویی آمریکا با ایران، از فشار نظامی و دیپلماتیک به مرحله‌ای رسیده است که اقتصاد و معیشت مردم، کانون اصلی فشار و میدان تعیین‌کننده این تقابل به شمار می‌رود. اکنون میدان اصلی تقابل به عرصه اقتصاد و معیشت منتقل شده. پس ضرورت دارد آرایش مدیریتی کشور نیز متناسب با این تحول به سمت آرایش منسجم، عملیاتی و مقتدر اقتصادی تغییر یابد.

زراعت‌پیشه

*به این خاطره یکی از فرماندهان هوا فضای سپاه دقت کنید؛«... بعد از فروپاشی شوروی، پیشنهاد خرید موشک‌های‌ ۶۰ دلاری داشتیم. این پیشنهاد برای ما خیلی خوب و شیرین بود ولی رهبری نگذاشتند بخریم، فرمودند اگر الان این موشک‌ها را بخرید، دیگر به آن خودکفایی که باید برسیم، نمی‌رسیم...» می‌خواهم عرض بکنم موقعیت الان موشکی‌ کشور را مدیون دوراندیشی رهبر شهیدمان هستیم.

کسمائی

*مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل به خاطر بی‌اقدامی درخصوص جنایت قدرت‌های بزرگ، اعتماد کشورهای دیگر نسبت به خود را از دست داده‌اند. احیای اعتماد به سازمان ملل مستلزم پایبندی کشورهای عضو خصوصاً اعضای دائم شورای امنیت به اصول منشور ملل متحد است.

جباری‌لک

*تجربه منطقه نشان داده است که افزایش وابستگی امنیتی و اقتصادی به قدرت‌های خارجی لزوماً امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند. امنیت خلیج‌فارس و منطقه زمانی پایدارتر خواهد بود که کشورهای منطقه، به احترام متقابل و حل اختلافات بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای تکیه کنند.

ذاکر

*خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق و بیش از دو دهه حضور نظامی، صرفاً یک تحول در معادلات داخلی عراق نیست، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در روند تغییر معادلات امنیتی غرب آسیا باشد.

فلاح‌نیا

*حضور ملت مبعوث شده در خیابان تا به امروز که بیش از دویست و سی شب از عمر آن می‌گذرد توانسته با پشتیبانی از میدان و حفاظت از خیابان (نماد مدنیت) دشمنِ نابکارِ جنایتکار را ناکام و ناامید سازد. غرض این که این راه را باید ادامه داد. دشمن از آینده ناامید است و تا پیروزی نهائی ملت مبعوث راهی نمانده است.

کمالوند

* مدیران ارشد نظام، مسئولان قوا، اعضای محترم شعام! جریان سلطه، خاصه آمریکای جهانخوار، جز باج‌خواهی‌، چیزدیگری نمی‌خواهد، و امت مبعوث هرگز راضی به آن نخواهد بود. به همین دلیل مذاکره بی‌معناست‌‌. لذا مسئولان به‌ویژه وزارت خارجه با هشیاری نباید در دام آنان بیفتد.

نیک‌نام

* اعلام آمادگی سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) برای گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران در واقع، تکرار همان الگوی بارها استفاده‌ شده و برگشتن به پله اول چالش هسته‌ای در دهه80! و فرار به جلو در لحظه بحران انرژی و آشوب‌های اجتماعی در این کشورها است.

سیفی

* با عنایت به این که نفت به زودی به بالای ۱۳۰ دلاری می‌رسد و اشک مقامات خبیث اروپایی را درمی‌آورد و با بحران بدون مهار سوخت روبه‌رو می‌شوند، به‌جای عذرخواهی و اجرای تعهدات خود، پرونده هسته‌ای را مطرح می‌کنند تا امتیاز بگیرند بی‌آن که هزینه بدهند! خوابتان به خیر!

شعبانی

* از پیامدهای جنگ غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ افزایش هزینه انرژی، رشد تورم، و کوچک شدن سفره طبقه کارگر و... که امروز خیابان‌های اروپا را مملو از تجمعات صنفی و سیاسی کرده است.

طاهری

* به نظر می‌رسد که آمریکا جنگ را به همین روش‌ هارت و پورت و قمپز در کردن ادامه خواهد داد، اما نه برای یک پیروزی، بلکه برای به تعویق انداختن اعتراف به شکست! و البته بعد از انتخابات!

فراهانی

* فروشگاه‌های کفش ملی برای بازنشسته‌های تأمین اجتماعی تا سقف

10 میلیون با تخفیف 35 درصد کفش تحویل می‌داد که به دلایلی این روند متوقف شد. لذا درخواست می‌شود روند گذشته تداوم یابد.

شفیعی از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی

*سخنگوی ترامپ فقط ۵ روز دوام آورد و خیلی زود برکنار شد. لس‌آنجلس تایمز به این برکناری زودهنگام دولت ترامپ طعنه زده و نوشته ماندگاری یک پاکت شیر در یخچال از این بیشتر است. واقع مطلب هم همین طور است.

عاطف

* در نظام بانکی، تاریکی داده‌ها و فقدان حکمرانی مؤثر بر ریال، موتور خلق نقدینگی مخرب را روشن نگه داشته است. کی قرار است تیم اقتصادی و بانک مرکزی حکمرانی را در این عرصه اجرائی کنند؟

علوی

*گناه فردی سلبریتی‌های پناهنده شده به خارج ولی پشیمان، به خودشان و خدایشان مربوط است. می‌توانند در خلوت با خدا توبه کنند و حتی به آغوش کشور برگردند. ولی سوء‌رفتارهای ناهنجار این افراد مانند اقدام علیه امنیت ملی، تهییج مردم به اقدامات ضدامنیتی و همکاری با دشمنان کشور در جهت براندازی و..... این موارد گناه فردی نیستند که با توبه و سفارش برخی مسئولان خام‌اندیش نادیده گرفته شود.

فروتن

* وجود حدود ۲,۵ میلیون خانه خالی همزمان با فقر مسکن، یعنی سامانه‌های اطلاعاتی یا ناقص مانده‌اند یا در تلازم قانون‌گذاری نتوانسته‌اند به کار بیایند. وزارت مسکن و شهرسازی تدبیری بر این معضل جامعه مستاجری با این همه خانه خالی بنماید.

خدیو