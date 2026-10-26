توقیف چند خودروی حامل چوب قاچاق در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با اشاره به اقدامات یگان‌های حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با قاچاق چوب گفت: مأموران حفاظتی در جریان گشت‌زنی، پایش حوزه‌های استحفاظی و اجرای برنامه‌های نظارتی، یک دستگاه کامیون ولوو در شهرستان آمل، 3 دستگاه وانت‌نیسان در سرخرود، بابل و ساری حامل چوب‌آلات قاچاق را شناسایی و با هماهنگی و دستور مقام قضایی توقیف شد. این خودرو با هدف بازدارندگی و آگاه‌سازی عمومی، بر روی داربست و در معرض دید عموم قرار

گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خاطرنشان کرد: خودروهای توقیف‌شده به همراه محموله‌های مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده‌اند و پرونده متخلفان نیز پس از تکمیل تحقیقات به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

باقری جامخانه با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مقابله با تخلفات حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: گشت‌زنی مستمر، پایش عرصه‌های جنگلی، همکاری نیروهای انتظامی و استفاده از ظرفیت نیروهای حفاظتی، از اقدامات مهم برای پیشگیری از قاچاق چوب و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان است.