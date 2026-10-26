سرویس خارجی-

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده و نسل‌کشی در نوار غزه همچنان ادامه دارد؛ این کمیته تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی به‌طور عمدی غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار می‌دهند و وضعیت کرانه باختری به‌شدت وخیم‌تر شده است.

در بیش از سه سالی که از آغاز درگیری‌های جاری در اکتبر ۲۰۲۳ می‌گذرد، سرزمین‌های اشغالی فلسطین شاهد یکی از شدیدترین و ویرانگرترین دوره‌های خشونت معاصر بوده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت غزه که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) و یونیسف مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند که از این میان حدود ۲۰ هزار نفر کودک بوده‌اند؛ افزون بر این، بیش از

۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و بخش عظیمی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، شبکه‌های آب و برق و واحدهای مسکونی به طور گسترده تخریب شده است. در کرانه باختری نیز طبق گزارش‌های اوچا، بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی از جمله صدها کودک کشته شده‌اند و هزاران مورد حمله شهرک‌نشینان ثبت شده که منجر به آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و مزارع و ایجاد فضای رعب و وحشت دائمی برای ساکنان محلی شده

است.

این حجم از تلفات غیرنظامی، تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های غیرنظامی و تداوم محدودیت‌های شدید بر دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، در گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل به عنوان الگوهایی از خشونت ساختاری و تبعیض نهادینه توصیف شده است. سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در سال‌های اخیر بارها سیاست‌های رژیم آپارتاید اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را مصداق آپارتاید دانسته‌اند و به موارد مستندی از هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی پرجمعیت، استفاده از سلاح‌های سنگین در محیط‌های غیرنظامی، و تشدید خشونت شهرک‌نشینان با حمایت یا سکوت نیروهای امنیتی اشاره کرده‌اند، وضعیتی که زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای بلندمدت انسانی، روانی و اجتماعی عمیقی بر جای گذاشته است.

اسرائیل جنایتکار جنگی

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد که «اسرائیل» در سرزمین‌های اشغالی مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده و نسل‌کشی همچنان ادامه دارد؛ این کمیته با اشاره به تداوم نسل‌کشی در نوار غزه تأکید کرد که «اسرائیل» به طور عمدی غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار می‌دهد و بر اساس این گزارش، وضعیت کرانه باختری از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به‌شدت وخیم‌تر شده است و فلسطینیان در این منطقه به‌دلیل تابعیت، نژاد، قومیت، جنسیت و سن خود هدف قرار می‌گیرند؛ کمیته تحقیق سازمان ملل همچنین اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی عمداً کودکان را در کرانه باختری به قتل رسانده‌اند، اقدامی که به گفته این کمیته، مشابه رفتار این نیروها در نوار غزه است.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، هرچند از منظر حقوقی حکم نهائی دادگاه محسوب نمی‌شود و رژیم آپارتاید اسرائیل آن را به‌شدت رد کرده و کمیته را جانبدار می‌داند، بار دیگر بر عمق شکاف میان روایت‌های رسمی و واقعیت میدانی در سرزمین‌های اشغالی انگشت می‌گذارد. تداوم کشتار غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، و وخامت روزافزون شرایط در کرانه باختری نشان می‌دهد که چرخه خشونت و مصونیت از مجازات همچنان فعال است و جامعه بین‌المللی تاکنون نتوانسته ابزارهای بازدارنده مؤثری برای توقف آن به‌کار گیرد. در شرایطی که آمارهای مستند تلفات و تخریب زیرساخت‌ها ابعاد انسانی فاجعه را آشکار می‌سازد، پرسش اصلی این است که آیا این یافته‌ها صرفاً به ثبت در پرونده‌های سازمان ملل محدود خواهد ماند یا سرانجام به اقدام عملی برای پاسخگویی و پایان دادن به اشغال و خشونت ساختاری منجر می‌شود، پرسشی که پاسخ آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی قدرت‌های مؤثر بستگی دارد.