سرویس خارجی-

«لولا داسیلوا» چهرة شاخص و ضدآمریکایی برزیل توانست با شکست متحد راست افراطی ترامپ و نتانیاهو بار دیگر به مقام ریاست جمهوری برزیل برسد. وی بلافاصله پس از پیروزی بدون نام بردن از آمریکا، اعلام کرد کشورش حیاط‌خلوت هیچ کشوری نخواهد شد.

دادگاه عالی قانون اساسی برزیل دیروز اعلام کرد «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا »رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری این کشور که یک‌شنبه برگزار شد در برابر «فلاویو بولسونارو»، نامزد راست‌گرا و فرزند رئیس‌جمهور پیشین برزیل، به پیروزی رسیده و برای چهارمین بار در مجموع دوره‌های ریاست‌جمهوری خود، راهی کاخ ریاست‌جمهوری می‌شود. طبق اعلام دادگاه عالی انتخابات برزیل، با شمارش تمامی آرای دور دوم انتخابات، لولا ۵۱.۷۹ درصد و بولسونارو ۴۸.۲۱ درصد آرا را به دست آوردند. بر اساس گزارش‌ها این نتیجه، نه ‌تنها تداوم حضور جریان چپ در بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را تضمین می‌کند بلکه، مانع از آن می‌شود که واشنگتن بتواند با پیروزی نامزد نزدیک به جریان سیاسی دونالد ترامپ، یکی از مهم‌ترین کشورهای مستقل و اثرگذار منطقه را به محور سیاست‌های خود نزدیک‌تر کند. شکست بولسونارو همچنین ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود چرا که بولسونارو روابط گرم و دوستانه‌ای با رژیم اسرائیل و شخص نخست‌وزیر جنایتکار آن داشت و همین موضوع باعث شد که بنیامین نتانیاهو پس از پیشتازی او در دور اول انتخابات برای وی پیام تبریک بفرستد. ترامپ نیز از این نامزد شکست خورده حمایت کرده بود.

خط و نشان داسیلوا برای آمریکا

«لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور منتخب برزیل بلافاصله پس از اعلام پیروزی، در میان انبوه طرفداران خود در اظهاراتی که به گفته کارشناسان مخاطبش آمریکا بود، برای ترامپ خط و نشان کشید. وی در این سخنرانی، «بردگی سیاسی و اقتصادی برزیل» برای هر کشور دیگری را رد کرد. داسیلوا در حالی که از سوی مردم تشویق می‌شد گفت که برزیل قبول نمی‌کند «حیاط خلوت» هیچ کشوری باشد. رئیس‌جمهور برزیل سپس وعده داد: «برای افراد زحمتکش، ما حفاظت فراهم خواهیم کرد. برای مجرمان، زندان را آماده می‌کنیم».

بولسونارو دبه کرد

گزارش‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم تأیید پیروزی لولا توسط دادگاه عالی انتخابات برزیل، بولسونارو از پذیرش نتیجه سر باز زده و تمدید دو ساعته زمان رأی‌گیری را اقدامی «غیرقابل توجیه» خوانده است. او در جمع هوادارانش گفت: «با توجه به شرایطی که همه چیز در آن رخ داد، پذیرش نتایج انتخابات غیرممکن است. ما تیم حقوقی خود را به‌کار گرفته‌ایم و برای ابطال این انتخابات تلاش خواهیم کرد.» بولسونارو مخالفت خود را با تمدید ساعات رأی‌گیری ابراز کرد؛ تصمیمی که به گفته او، توسط «دوستان لولا [دا سیلوا] در دیوان عالی فدرال» اتخاذ شد. این اظهارنظر بولسونارو در حالی مطرح شده که ستاد انتخاباتی او همانند ستاد رقیبش، درخواست کرده بودند که مراکز رأی‌گیری برای مدت بیشتری باز بمانند. به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های برزیلی اصرار بولسونارو به نپذیرفتن شکست در انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که پدر او ژائیر بولسونارو هم به رغم ناکامی در انتخابات 2022 حاضر به قبول شکست از لولا نشده بود و حتی تلاش کرد که کودتای انتخاباتی کند. او هم اکنون در زندان خانگی به سر می‌برد.

ناراحتی ترامپ

پیروزی « لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهوری چپ‌گرای برزیل، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، با استقبال شماری از رهبران جهان و سران آمریکای لاتین و تأکید آنان بر حاکمیت ملی و همگرایی منطقه‌ای همراه شد، اما انتقاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را نیز در پی داشت. ترامپ،‌ روز یکشنبه پیروزی همتای برزیلی خود، لولا داسیلوا، در برابر بولسونارو، سناتور راست افراطی را زیر سؤال برد و آن را با پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ مقایسه کرد؛ انتخاباتی که ترامپ از به‌رسمیت شناختن نتایج آن خودداری کرده بود.

ترامپ بدون ارائه هیچ مدرکی دال بر وقوع تخلف در انتخابات، اظهار داشت: آنها همین الان در برزیل دستورالعمل جو بایدن را اجرا کردند. بولسونارو در دور نخست فاصله زیادی با رقیب خود داشت و گزینه‌ای بود که آشکارا شانس بیشتری برای پیروزی در دور دوم داشت. اما کمونیست‌ها وقتی قدرت را به دست می‌گیرند، دیگر آن را رها نمی‌کنند. در مقابل موضع ترامپ، شماری از سیاستمداران آمریکایی از پیروزی لولا استقبال کردند. برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی، پیروزی مجدد لولا را تبریک گفت و از حمایت او از کارگران و دموکراسی تمجید کرد.

ضربه‌ای بزرگ به ترامپ

اهمیت پیروزی لولا زمانی روشن‌تر می‌شود که انتخابات برزیل در چارچوب تلاش دولت ترامپ برای تقویت جریان‌های راست‌گرا و متحدان سیاسی خود در آمریکای لاتین بررسی شود. به گزارش مهر در سال‌های اخیر، شماری از کشورهای منطقه شاهد قدرت‌گیری یا تقویت جریان‌های محافظه‌کار بوده‌اند؛ روندی که دولت آمریکا می‌کوشد از آن برای بازتعریف مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه استفاده کند در چنین شرایطی، برزیل به دلیل وسعت اقتصادی، جمعیت بیش از ۲۰۰ میلیون نفری، منابع طبیعی گسترده و جایگاهش در معادلات بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای دارد. پیروزی نامزد همسو با ترامپ می‌توانست زمینه را برای شکل‌گیری هماهنگی بیشتر میان واشنگتن و برازیلیا فراهم کند؛ اما نتیجه انتخابات نشان داد که این هدف دست‌کم در برزیل محقق نشده است. روزنامه فایننشال‌تایمز با اشاره به این موضوع نوشته است پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، ضربه‌ای به تلاش‌های دونالد ترامپ برای تقویت نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین وارد کرده است. واشنگتن‌پست هم گزارش داده است پیروزی لولا دا سیلوا، در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل ترمز راست‌گرایی در آمریکای لاتین را کشید. به نوشته این روزنامه پیروزی دا سیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرای برزیل، در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، مانع از پیوستن بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین به موج قدرت‌گیری راست‌گرایان در منطقه شد. به نوشته واشنگتن‌پست با این حال، پیروزی لولا به معنای پایان نفوذ راست‌گرایان در برزیل نیست. او در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود با کنگره‌ای تحت نفوذ بیشتر محافظه‌کاران، قطب‌بندی سیاسی عمیق و چالش‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. همچنین، نتیجه انتخابات می‌تواند بر روابط برزیل و آمریکا‌، به‌ویژه در زمینه سیاست‌های تجاری و نفوذ آمریکا در منطقه، تأثیر بگذارد.