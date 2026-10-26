سرویس خارجی-

نشریه آتلانتیک در گزارشی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نوشته است که، جنگ علیه ایران و در نتیجه افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا به عامل مهمی در تضعیف موقعیت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات تبدیل شده است.

قرار است 12 آبان ماه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا برگزار شود. در این انتخابات 33 کرسی از مجموع 100 کرسی سنا و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با در دست داشتن 218 کرسی در برابر 214 کرسی دموکرات‌ها، کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. 53 کرسی سنا نیز در دست جمهوری‌خواهان و 47 کرسی در اختیار دموکرات‌ها است. بر اساس تمامی اخبار و گزارش‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و مواد غذایی در نتیجه جنگ ایران و به دنبال آن افزایش سایر هزینه‌های زندگی، به یک مؤلفه بسیار مهم در نتیجه انتخابات تبدیل شده است. نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان اولویت دادن کنگره جدید به پایان جنگ علیه ایران هستند و حدود ۸۰ درصد کاهش هزینه‌های زندگی را از مهم‌ترین اولویت‌ها می‌دانند. به نوشته نیویورک تایمز افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران است، موجب افزایش قیمت‌ها در سرتاسر آمریکا شده، اما دستمزدها ثابت مانده و تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها توان خرید نیازهای اولیه خود را ندارند.

برآوردها نشان می‌دهد که جمهوری خواهان به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ ایران در محتمل‌ترین سناریو در مجلس نمایندگان آمریکا قدرت را به دموکرات‌ها واگذار خواهند کرد در مورد مجلس سنا هم بعید نیست که دموکرات‌ها بتوانند اکثریت را از آن خود کنند هرچند برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سنا همچنان در اختیار جمهوری خواهان باقی خواهد ماند.

ایران مشکل اصلی جمهوری‌خواهان

نشریه آتلانتیک در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در مقاله‌ای به قلم «دیوید گراهام» نوشته است جمهوری‌خواهان آمریکا با وجود برخورداری از منابع مالی بیشتر و کمک‌های کلان حامیان ثروتمندی مانند ایلان ماسک و گروه‌های نزدیک به دونالد ترامپ، به دلیل جنگ ایران نمی‌توانند از این برتری برای حل همه مشکلات انتخاباتی خود استفاده کنند. به نوشته این نشریه، انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر 2026 (12 آبان) احتمالاً پرهزینه‌ترین انتخابات میان‌دوره‌ای تاریخ آمریکا خواهد بود و تنها در دو هفته نخست اکتبر(مهر) حدود یک میلیارد دلار برای رقابت‌های انتخاباتی هزینه شده است. «آتلانتیک» تأکید می‌کند که مشکل اصلی جمهوری‌خواهان، تأثیر محدود هزینه‌های تبلیغاتی در شرایط نارضایتی عمومی از گرانی، قیمت سوخت، جنگ با ایران و عملکرد ترامپ است. به نوشته «گراهام»، پول می‌تواند تبلیغات بیشتری بخرد، اما نمی‌تواند حمایت و محبوبیت رأی‌دهندگان را تضمین کند.

به گزارش تسنیم به نقل از آتلانتیک ادامه جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت در نتیجه آن بحران هزینه زندگی در آمریکا را تشدید کرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری روبه‌رو کرده است. بر اساس این گزارش در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش می‌دهد، جنگی که هزاران کیلومتر دورتر جریان دارد، هزینه‌های زندگی مردم این کشور را نیز بالا برده است. همزمان، افزایش هزینه‌ها در شرایطی به یک چالش سیاسی برای ترامپ تبدیل شده که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در پیش است.

این گزارش می‌افزاید: کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم جنگ با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند.جمهوری‌خواهان نگران از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان هستند و حتی حفظ تسلط آنها بر سنا نیز دیگر تضمین‌شده نیست. نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نیز نشان می‌دهند که دموکرات‌ها شانس زیادی برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان دارند و در عین حال، احتمال واقعی تسلط آنها بر سنا نیز وجود دارد. با این وجود به نوشته واشنگتن پس حتی اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای

3 نوامبر پیروز شوند و کنترل کنگره آمریکا را به دست بگیرند، رأی‌دهندگان آمریکایی نباید انتظار کاهش سریع و محسوس هزینه‌های زندگی را داشته

باشند.

عقب‌نشینی یا خودکشی

سرهنگ دوم بازنشسته «دانیل ال. دیویس»‌، افسر سابق ارتش آمریکا و تحلیلگر ارشد مسائل نظامی و راهبردی هم در ارزیابی تازه خود از ابعاد جنگ با ایران، هشدار داده است که واشنگتن میان دو گزینه «عقب‌نشینی» یا «خودکشی استراتژیک» قرار گرفته و ورود مجدد به نبرد با تهران به نابودی اقتصاد جهانی و اتمام ذخایر پدافندی آمریکا منجر خواهد شد. «دیویس» با صراحت تأکید می‌کند که ایران تاکنون در انتخاب اهداف خود خویشتنداری به خرج داده است، اما ثابت کرده که «هیچ هدفی وجود ندارد که ایران نتواند آن را بزند و آمریکا بتواند از آن دفاع کند؛ هیچ هدفی.» وی افزود تمامی سامانه‌های پدافندی آمریکا از جمله تاد و پاتریوت در برابر یک حمله گسترده و هماهنگ ایران ناکارآمد خواهند بود و تهران از زمان نبرد 13 روزه قبلی، انبار موشکی خود را به‌شدت تقویت کرده است.

به گزارش تسنیم این تحلیلگر نظامی سخنان ترامپ درباره «التماس ایران برای توافق» را ادعایی پوچ خواند و تصریح کرد که موضع تهران از ژوئن(خرداد) تغییری نکرده است: کاخ سفید باید ابتدا به تمام تعهدات قبلی جامه عمل بپوشاند. دیویس یادآور شد که آمریکا با بدعهدی‌های پیاپی، اعتبار دیپلماتیک خود را کاملاً نابود کرده و اکنون حتی اگر واشنگتن به دلیل آسیب‌پذیری شدید خواهان توافق باشد، هیچ‌کس در جهان حرف آن را باور نخواهد کرد.دیویس تئوری «جنگ ابدی» در قبال ایران را رد کرد و گفت برخلاف افغانستان، عراق یا ویتنام که تأثیری بر اقتصاد داخلی آمریکا نداشتند، جنگ با ایران اقتصاد آمریکا و جهان را فلج می‌کند. وی هشدار داد تداوم این جنگ به معنای تخلیه کامل ذخایر موشک‌های پدافندی و هوا‌به‌هوای آمریکا و «خلع‌سلاح داوطلبانه» واشنگتن در برابر سایر رقبای جهانی خواهد بود.

«دیویس» معتقد است آمریکا در برابر ایران عملاً با دو گزینه روبه‌روست: عقب‌نشینی از جنگ یا ورود به مسیری که می‌تواند به خودویرانگری آمریکا منجر شود. او با لحنی هشدارآمیز می‌گوید اگر ناچار باشد روی یکی از این دو سناریو شرط ببندد، احتمال اینکه آمریکا مسیر دوم را انتخاب کند بیشتر می‌داند؛ مسیری که می‌تواند هزینه‌های نظامی و اقتصادی سنگینی برای واشنگتن به همراه داشته باشد. به گفته افسر بازنشسته ارتش آمریکا حمله دوباره به ایران ممکن است برخلاف اهداف اعلام‌شده واشنگتن، به تضعیف توان نظامی آمریکا، افزایش هزینه‌های اقتصادی، نابودی اعتبار دیپلماتیک و محدود شدن قدرت این کشور در سایر نقاط جهان بینجامد. در پایان این تحلیل آمده است: به گفته افسر بازنشسته ارتش آمریکا حمله دوباره به ایران ممکن است برخلاف اهداف اعلام‌شده واشنگتن، به تضعیف توان نظامی آمریکا، افزایش هزینه‌های اقتصادی، نابودی اعتبار دیپلماتیک و محدود شدن قدرت این کشور در سایر نقاط جهان بینجامد.