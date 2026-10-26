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کد خبر: ۳۴۰۸۰۱
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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رانندگان تاکسی ایتالیا در اعتراض به گرانی سوخت به اعتصاب کامیونداران می‌پیوندند

پس از اعتصاب رانندگان کامیون در پی گرانی قیمت گازوئیل، رانندگان تاکسی و خودروهای کرایه‌ای هم در ایتالیا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت تهدید به اعتصاب کردند.
خبرگزاری آناتولی نوشته است که رانندگان تاکسی و خودروهای کرایه‌ای روز دوشنبه در مقابل وزارت حمل‌ونقل ایتالیا در رم تجمع کردند و نسبت به افزایش شدید قیمت سوخت اعتراض کردند. به معترضان هشدار دادند که در صورت ادامه شرایط کنونی، اعتراض‌ها ممکن است به اعتصاب منجر شود. انجمن‌های تاکسی ایتالیایی «ایت‌تاکسی»، «اوری‌تاکسی» و «یونیکوپ» به همراه فعالان بخش خودروهای کرایه‌ای در این تجمع شرکت کردند. به گزارش مهر به نقل از آناتولی ایتالیا همچنین به جمهوری چک، رومانی و اسلواکی پیوسته و خواستار موافقت اتحادیه اروپا با تمدید کمک‌های موقت کشاورزی برای جبران افزایش هزینه سوخت کشاورزان شده است. انتظار می‌رود این پیشنهاد روز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا مطرح شود. 

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