حزب‌الله لبنان گفت دولت ژوزف عون با تسلیم در برابر دیکته‌های آمریکایی- صهیونیستی، به تنش‌ها در کشور دامن می‌زند.

به گزارش مهر به نقل از العهد، حسین الحاج حسن، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، اعلام کرد دولت ژوزف عون با تسلیم در برابر دیکته‌های آمریکایی-صهیونیستی به تنش‌ها در کشور دامن می‌زند. وی در نشست حزب‌الله گفت واقعیت این است که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و متأسفانه دولت لبنان همدست آن‌هاست که تنش ایجاد می‌کنند. الحاج حسن تأکید کرد آن‌چه سفارت آمریکا انجام می‌دهد قیمومت و مصادره تصمیمات سیاسی لبنان است و حتی می‌خواهند قوانین و رئیس پارلمان را تغییر دهند. وی فشار سفیر آمریکا برای لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی را اشغال سیاسی دانست. علی فیاض، دیگر نماینده این فراکسیون، نیز هشدار داد دشمنان داخلی و خارجی در پی فتنه‌افروزی فرقه‌ای و تجزیه لبنان هستند.