رئیس قوه قضائیه گفت: در دیداری که توفیق پیدا کردم و در محضر رهبر معظم انقلاب

حضور یافتم، مشاهده کردم که همان شجاعت و استواری و تزلزل‌ناپذیری که در امام شهید متجلی بود در ایشان نیز عیان است.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: خداوند را بسیار شاکر هستیم که در زیر سایه ولایت‌فقیه نفس می‌کشیم. امام راحل در دهه نخست انقلاب، امام شهید در دهه‌های اخیر و اکنون نیز مقام معظم رهبری، کشتیبانان نظام و انقلاب و کشور بوده و هستند. صالح بعد صالح. امروز سکاندار کشتی انقلاب، شخصیت ارزنده‌ای است که در نهایت صلابت و اقتدار و تدبیر است. ایشان با شخصیت سترگی که دارند، مؤمن به وعده‌های الهی و متکی به ملت هستند. رهبر معظم انقلاب، تجلی تمام‌عیار آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» می‌باشند.

محسنی ‌اژه‌ای با اشاره به استواری و صلابت رهبر معظم انقلاب بیان داشت: در دیداری که توفیق پیدا کردم و در محضر رهبر معظم انقلاب حضور یافتم، بعینه مشاهده کردم که ایشان در نهایت صلابت و صحت هستند. همان شجاعت و استواری و تزلزل‌ناپذیری که در امام شهید متجلی بود در رهبر معظم انقلاب نیز عیان است. ایمان ایشان، بلند؛ توکل‌شان بالا؛ توانمندی‌شان، برجسته و انرژی‌شان متزاید بود.

وی افزود: هیبت و صلابت و قاطعیت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن و خیرخواهی‌شان برای عموم مردم، حقیقتاً شگرف است. ایشان کاملاً مشرف به مسائل روز داخلی و خارجی هستند و از مجاری مختلف، اطلاعات به ایشان واصل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به محتوای دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: در دیداری که در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشتم، گزارشی از مسائل روز کشور و مسائل مرتبط با قوه قضائیه به محضر ایشان ارائه کردم و در باب هماهنگی‌هایی که میان قوه قضائیه و دو قوه دیگر و ایضاً دستگاه قضا و نیرو‌های مسلح وجود دارد، گفت‌وگویی انجام گرفت و از رهنمود‌های معظم‌له بهره‌مند و محظوظ شدم.

محسنی ‌اژه‌ای به برخی از نصایح و دستورات رهبری معظم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در صدر نصایح و دستورات رهبر معظم انقلاب، آن بود که حتی برای لحظه‌ای نیز فرصت‌ها را از دست ندهیم. باید فرصت‌های خدمت به مردم را غنیمت بشماریم. خدمت صادقانه به مردم، گره‌گشایی از امورات آنها و توجه به اقشار مختلف مردم، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند؛ نباید از این اصل غفلت کنیم؛ شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های مردم و درکنار آنها بودن، یک اصل اساسی است. همه امور مملکتی بالاخص اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود باید در نهایت اتقان و سرعت، تمشیّت شود.

وی، مقوله‌ مبارزه با فساد را از جمله مطالبات رهبر معظم انقلاب و ملت مبعوث‌شده‌ ایران دانست و اظهار داشت: از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب، مبحث مقابله قاطعانه با فساد و مظاهر فساد بود. کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و فشار مضاعف بر مردم و زندگی مردم می‌آورند، چه از حیث اقتصادی و چه از جهات امنیتی؛ بدانند که مورد برخورد قاطعانه، قانونی، سریع، دقیق، عادلانه و بدون تبعیض قرار می‌گیرند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر موضوع مبارزه با فساد درون‌قوه‌ای تأکید ورزید و بیان داشت: از دیگر توصیه‌ها و اوامر رهبر معظم انقلاب، توجهِ درون تشکیلاتی بود. قطعاً اگر کوچک‌ترین سستی و ضعف و اهمالی در کار ما وجود داشته باشد به مردم جفا کرده‌ایم. بر همین اساس، چنانچه ضعف و ایرادی را در درون تشکیلات خود مشاهده کردیم، به سرعت در مقام رفع آن برآییم و اجازه ندهیم این ضعف و ایراد به فساد تبدیل شود. فساد در دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی، آثار سوء‌‌‌‌‌ بسیار زیادی دارد و قابل تحمل نیست.