سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: چهار پیام‌رسان ایرانی در 6ماهه نخست سال جاری، رکورد تاریخی 1100 میلیارد بازدید را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دلیریان در نشست اعلام ارزیابی عملکرد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران در 6ماهه نخست سال 1405 اظهار داشت: جزئیات عملکرد این پیام‌رسان‌ها در 6ماهه نخست سال جاری در ادامه ارائه خواهد شد، اما پیش از ورود به جزئیات، ذکر چند نکته ضروری است.

دلیریان گفت: چهار پیام‌رسان ایرانی ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در 6ماهه نخست سال جاری، رکورد تاریخی هزار و 100 میلیارد بازدید را ثبت کردند. این آمار براساس روندیابی و گزارش تهیه‌شده در قالب «رادار فضای مجازی» مرکز ملی فضای مجازی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه امروز بخش عمده‌ای از فعالیت‌های جامعه در فضای مجازی انجام می‌شود، ادامه داد: فعالیت قابل‌توجه مردم در فضای مجازی، یکی از مؤلفه‌های تولید قدرت در کشور است و لازمه آن، در اختیار داشتن سکوهای بومی است. این سکوها نیازمند زیرساخت‌هایی هستند که خوشبختانه مقدمات آن از سالیان گذشته در کشور فراهم شده و امروز این پلتفرم‌ها در کشور پا گرفته‌اند و مردم در حال استفاده از آن‌ها هستند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: یکی از موضوعات مهم در رابطه با سکوهای ایرانی، بحث «اقتصادی‌شدن» آنهاست. اقتصاد محتوا و استفاده از سکوها در مسیر توسعه اقتصادی، امروزه در سطح دنیا بسیار رایج است و بسیاری از کشورها گام‌های بلندی در این مسیر برداشته‌اند. در کشور ما نیز همین مسیر در حال طی‌شدن است؛ البته شاید بتوان گفت در ابتدای راه هستیم و تحقق و اجرای «سند درآمد محتوا» می‌تواند به اقتصاد محتوا کمک شایانی کند که امیدواریم با اجرایی‌شدن هرچه سریع‌تر آن، این هدف محقق شود.

دلیریان با اشاره به رشد قابل‌توجه پیام‌رسان‌های ایرانی خاطرنشان کرد: پیام‌رسان‌های ما در سالیان گذشته رشد خوبی داشته‌اند؛ البته این رشد، نیازمند حمایت‌های بیشتری است که براساس اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب ابلاغ‌شده، در حال پیگیری و اجراست. نباید به این سطح از حمایت قانع بود؛ طبیعتاً پیام‌رسان‌های ایرانی نیازمند حمایت‌های جدی‌تر هستند و باید گام‌های بلندتری در این مسیر برداشته شود. وی ادامه داد: توسعه ارائه خدمات و افزایش میزان بهره‌مندی مردم از سکوهای بومی، مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب است که در این مسیر، مرکز ملی فضای مجازی پیگیری‌های متعددی انجام داده و دستگاه‌های متولی نیز اقدامات خوبی داشته‌اند، اما این اقدامات باید سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این مرکز از مدتی پیش با دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تصمیم گرفت برای ارائه دید وسیع و دقیق‌تر به مسئولان سکوها، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، گزارش‌هایی تحت عنوان «رادار فضای مجازی» با موضوع عملکرد این سکوها تولید و منتشر کند.

دلیریان با اشاره به عملکرد کلی پیام‌رسان‌های داخلی در 6ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های تهیه‌شده در قالب «رادار فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی، عملکرد چهار پیام‌رسان ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در 6ماه نخست امسال بسیار خوب و قابل‌توجه بوده است.

وی اعلام کرد: برای نخستین‌بار در این نشست اعلام می‌کنیم که چهار پیام‌رسان بومی ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در نیمه نخست امسال رکورد تاریخی بازدید صدها میلیاردی را به ثبت رساندند؛ آماری که شاید تا چند سال پیش در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی حتی یک‌دهم آن نیز قابل پیش‌بینی نبود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: الحمدلله با زیرساخت‌های فراهم‌شده، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، حمایت‌های صورت‌گرفته و از همه مهم‌تر همت نخبگان و جوانان این مرز و بوم، مردم عزیز کشورمان اقبال و استقبال بسیار مطلوبی از پیام‌رسان‌های داخلی خود داشته‌اند.

دلیریان با بیان اینکه کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های بومی صرفاً به ارسال پیام بسنده نمی‌کنند، گفت: امروز کاربران در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند؛ تعداد زیادی فروشگاه آنلاین مبتنی بر پیام‌رسان‌های داخلی در حال ارائه خدمات هستند و بسیاری از خدمات موردنیاز کشور در قالب همین پلتفرم‌ها به مردم عرضه می‌شود که با استقبال بسیار خوب شهروندان روبه‌رو شده است.

وی افزود: امیدواریم با تداوم روند حمایتی، در سال آینده و در گزارش 6ماهه نخست سال 1406، اعدادی به مراتب بالاتر از این را اعلام کنیم؛ تحقق این امر نیازمند تأمین زیرساخت‌ها، حمایت‌های همه‌جانبه، سیاست‌گذاری درست و عمل دقیق مجریان به مأموریت‌های محوله است.