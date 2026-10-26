مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در ۱۲۰۰ مدرسه این استان خبر داد.

عباس زارع با اشاره به اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس استان تهران به ایسنا گفت: این طرح با برنامه‌ریزی استاندار تهران در هزار و 200 مدرسه به اجرا درآمد و در تأمین تجهیزات اصلی آن، شرکت ساتبا همکاری و مساعدت کرد.

زارع با بیان اینکه تجهیزات اصلی از جمله پنل‌های خورشیدی، اینورتر و استراکچر با کمک شرکت مذکور تأمین شد، افزود: اداره‌کل نوسازی مدارس اقدام به تکمیل تجهیزات و نصب کرد. اعتبار نصب نیروگاه‌ها نیز با حمایت استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأمین شد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید برق این نیروگاه‌ها گفت: در هر یک از هزار و 200 مدرسه، پنل خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات نصب شده که در مجموع، ظرفیت تولید برق مدارس استان تهران را به حدود ۶ مگاوات می‌رساند.

مدیرکل نوسازی استان تهران با اشاره به ملاحظات فنی اجرای این طرح گفت: امکان نصب پنل‌ها در همه مدارس وجود نداشت و برای انتخاب محل اجرا، عواملی مانند وضعیت پشت‌بام، سایه‌اندازی و استحکام سازه ساختمان باید موردتوجه قرار می‌گرفت؛ چراکه وجود سایه روی پنل‌ها می‌تواند بر عملکرد آنها اثر بگذارد.

زارع ادامه داد: وزن تجهیزات نصب‌شده نیز از ملاحظات مهم این پروژه بود و با توجه به وزن تقریبی سه تن مجموعه تجهیزات، اولویت اجرای طرح به مدارس نوساز اختصاص یافت تا شرایط سازه‌ای ساختمان برای تحمل بار تجهیزات بررسی شود. همچنین در پروژه‌های جدید احداث مدارس، نصب پنل‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از اقدامات موردتوجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت طی مراحل اداری برای بهره‌برداری از نیروگاه‌ها افزود: پس از تحویل پنل‌ها به آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس باید اقدامات لازم را در سامانه مهرسان انجام دهند تا مراحل مورد انتظار شرکت توزیع نیروی برق برای اتصال سامانه‌ها به شبکه و ورود آنها به مدار تکمیل شود. بهره‌برداری کامل از ظرفیت ایجادشده، علاوه‌بر نصب تجهیزات، مستلزم انجام مراحل ثبت و پیگیری در سامانه مربوطه از سوی مدیران مدارس است.