آغاز تیم ملی هندبال ایران برای انتخابی المپیک

سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران ۱۹ بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند.

مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان ایران از پنجم آبان در تهران آغاز می‌شود. ملی‌پوشان در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های انتخابی المپیک به این اردو دعوت شده‌اند. مسابقات انتخابی المپیک اوایل سال آینده یعنی در اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

این نخستین اردوی تیم ملی هندبال مردان ایران پس از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا است. نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال مردان، ۱۹ بازیکن را به این اردو دعوت کرده است که اسامی آن‌ها به شرح زیر است: محمد سیاوشی، محمدمهدی بهنام‌نیا، صابر حیدری، علی امیریوسفی، علی حیدریان، امید عنایتی‌جو، میلاد قلندری، علیرضا پیرزاده اهوازی، سعید علی‌اکبری، بهشاد فاتحی‌زاده، روح‌الله عادل‌خانی، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری، امیدرضا سرپوشی، فؤاد فرهادی، رضا شجاعی، علیرضا دادوند، امیرحسین کرمی و سعید علوی.