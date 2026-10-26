۶ تغییر و یک چهره تازه در تیم ملی فوتسال

فهرست جدید تیم ملی فوتسال با ۶ تغییر منتشر شد.

فهرست ۲۰ نفره تیم ملی فوتسال برای اردوی آماده‌سازی آبان‌ماه با ۶ تغییر نسبت به اردوی قبلی همراه شده است.

وحید شمسایی که در اردوهای گذشته نیز با دعوت از چهره‌های تازه توجه جامعه فوتسال را جلب کرده بود، این بار محمدجواد سنگ‌تراشان، پدیده ۱۹ ساله دلسوختگان قم را به جمع ملی‌پوشان دعوت کرده تا این بازیکن برای نخستین‌بار حضور در تمرینات تیم بزرگسالان را تجربه کند.

فهرست تازه تیم ملی در مقایسه با اردوی قبلی با تغییراتی در ترکیب نفرات همراه شده است. مهدی رستمی‌ها، عباس علیپور، سعید ممبینی، امیرحسین تاجیک، بهروز عظیمی و محمدجواد سنگ‌تراشان در فهرست جدید حضور دارند، اما در اردوی قبلی دعوت نشده بودند.

در مقابل، مرتضی فرزانیان، سعید مؤمنی، علیرضا دادرسان‌فر، مصطفی احمدی، محمدعلی میرزائی و محمد یقین‌لو این‌بار در فهرست تیم ملی جایی ندارند. این تغییرات در شرایطی اعمال شده که کادر فنی با رصد رقابت‌های لیگ برتر و ارزیابی عملکرد بازیکنان، نفرات مورد نظر خود را برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی انتخاب

کرده است.

بازگشت دو ملی‌پوش پس از مصدومیت

یکی دیگر از نکات قابل توجه فهرست جدید، بازگشت باقر محمدی و مهدی کریمی به جمع ملی‌پوشان است. این دو بازیکن در فهرست اولیه حضور داشتند، اما به دلیل مصدومیت از اردو کنار رفتند و حالا بار دیگر فرصت همراهی تیم ملی را به دست آورده‌اند.

شمسایی در اردوی گذشته نیز با دعوت از ۶ بازیکن برای نخستین‌بار، فرصت حضور در تیم ملی را در اختیار چهره‌های تازه قرار داده بود. حالا سنگ‌تراشان به جمع این استعدادهای تازه‌دعوت‌شده اضافه شده است تا سرمربی تیم ملی بار دیگر نشان دهد عملکرد بازیکنان در لیگ و رده‌های پایه می‌تواند مسیر رسیدن به تیم بزرگسالان را هموار کند.

دعوت از این پدیده ۱۹ ساله در کنار بازگشت دو بازیکن مصدوم و تغییر شش نام در فهرست، اردوی آبان‌ماه تیم ملی فوتسال را به فرصتی برای ارزیابی چهره‌های تازه و آماده‌سازی نفرات منتخب تبدیل کرده است.