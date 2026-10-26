ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک

7 آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ساعت 14 روز دوشنبه 7 دی‌‌ماه سال جاری برگزار می‌شود تا رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت اجرائی انتخاب شوند.

فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای پست ریاست، نایب‌رئیسی و اعضای هیئت اجرائی از روز شنبه 7 آذر آغاز می‌شود و تا 21 آذر ادامه خواهد داشت.

بر اساس مصوبه مجمع کمیته ملی المپیک انتخابات این دوره برای دو سال آینده خواهد بود و بعد از پایان این دو سال، مدت زمان ریاست کمیته بار دیگر به چهار سال بازخواهد گشت.

دستور جلسه مجمع روز 7 دی به شرح زیر است:

1- انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک، 2- انتخاب نواب رئیس، 3- انتخاب اعضای هیئت اجرائی،

4- تأیید نماینده کمیسیون ورزشکاران برای حضور در هیئت اجرائی، 5- ارائه گزارش حسابرس، صورت‌های مالی و دریافت و پرداخت‌های کمیته ملی المپیک در سال 1404 ،

-6تعیین حسابرس سال 1405 ، 7- ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک در سال 1405 و 8- سایر موارد.