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کد خبر: ۳۴۰۷۷۷
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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7 آذر؛ آغاز ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک

ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک 
7 آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.
مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ساعت 14 روز دوشنبه 7 دی‌‌ماه سال جاری برگزار می‌شود تا رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت اجرائی انتخاب شوند. 
فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای پست ریاست، نایب‌رئیسی و اعضای هیئت اجرائی از روز شنبه 7 آذر آغاز می‌شود و تا 21 آذر ادامه خواهد داشت.
بر اساس مصوبه مجمع کمیته ملی المپیک انتخابات این دوره برای دو سال آینده خواهد بود و بعد از پایان این دو سال، مدت زمان ریاست کمیته بار دیگر به چهار سال بازخواهد گشت.
دستور جلسه مجمع روز 7 دی به شرح زیر است:
1- انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک، 2- انتخاب نواب رئیس، 3- انتخاب اعضای هیئت اجرائی، 
4- تأیید نماینده کمیسیون ورزشکاران برای حضور در هیئت اجرائی، 5- ارائه گزارش حسابرس، صورت‌های مالی و دریافت و پرداخت‌های کمیته ملی المپیک در سال 1404 ،
 -6تعیین حسابرس سال 1405 ، 7- ارائه گزارش عملکرد کمیته ملی المپیک در سال 1405 و 8- سایر موارد.

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