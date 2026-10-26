کد خبر: ۳۴۰۷۷۴
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
تعویق بازیهای داخل سالن آسیا به دلیل ناامنی عربستان
بازیهای داخل سالن آسیا به دلیل ناامنی عربستان به سال ۲۰۲۷ موکول شد.
بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا (OCA)، بازیهای داخل سالن آسیا با توجه به شرایط منطقه و کشور میزبان، یعنی ریاض عربستان، به تعویق افتاد. این تصمیم در نشست آنلاین رئیس و دبیرکل شورای المپیک آسیا، شیخ جوان و حسینالمسلم، با تمامی کشورهای عضو این شورا گرفته شد. این تصمیم پس از توافق ستاد برگزاری بازیها (میزبان) و هیئت اجرائی شورای المپیک آسیا به اطلاع اعضاء رسید و بدون مخالفت مورد تأیید تمامی حاضران قرار گرفت. بر پایه این تصمیم، تاریخ جدید برگزاری مسابقات از ۲۸ مارس تا ۸ آوریل ۲۰۲۷ (۸ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶) تعیین شده است.