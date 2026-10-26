بازی‌های داخل سالن آسیا به دلیل ناامنی عربستان به سال ۲۰۲۷ موکول شد.

بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا (OCA)، بازی‌های داخل سالن آسیا با توجه به شرایط منطقه و کشور میزبان، یعنی ریاض عربستان، به تعویق افتاد. این تصمیم در نشست آنلاین رئیس و دبیرکل شورای المپیک آسیا، شیخ جوان و حسین‌المسلم، با تمامی کشورهای عضو این شورا گرفته شد. این تصمیم پس از توافق ستاد برگزاری بازی‌ها (میزبان) و هیئت اجرائی شورای المپیک آسیا به اطلاع اعضاء رسید و بدون مخالفت مورد تأیید تمامی حاضران قرار گرفت. بر پایه این تصمیم، تاریخ جدید برگزاری مسابقات از ۲۸ مارس تا ۸‌ آوریل ۲۰۲۷ (۸ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶) تعیین شده است.