جدال شاگردان پیاتزا برای سهمیه

فهرست تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی والیبال مردان ۲۰۲۷ که به میزبانی لهستان برگزار می‌شود، مشخص شد و ۳۲ تیم برای حضور در این رقابت‌ها معرفی شدند.

بر اساس فهرست منتشرشده، تیم‌های ملی لهستان و ایتالیا به‌عنوان میزبان و مدافع عنوان قهرمانی، در کنار تیم‌هایی از پنج قاره جهان، ترکیب نهائی شرکت‌کنندگان این رویداد مهم والیبال را تشکیل می‌دهند.

در مرحله نخست انتخابی، ۱۵ سهمیه از طریق رقابت‌های قهرمانی قاره‌ای سال ۲۰۲۶ توزیع شد؛ به این ترتیب که سه تیم برتر واجد شرایط هر قاره جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردند.

در قاره آسیا، تیم‌های ملی ژاپن، ایران و کره جنوبی با قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کردند. در آمریکای شمالی و مرکزی نیز آمریکا، کانادا و کوبا راهی جام جهانی شدند.

برزیل، آرژانتین و شیلی نمایندگان صعودکرده از آمریکای جنوبی هستند و در قاره آفریقا نیز تونس، کامرون و الجزایر سهمیه گرفتند. از اروپا هم فرانسه، فنلاند و اسلوونی با عملکرد خود در رقابت‌های قهرمانی اروپا، حضورشان را قطعی کردند.

لهستان به‌عنوان میزبان و ایتالیا به‌عنوان قهرمان دوره گذشته مسابقات جهانی، دو سهمیه دیگر را به‌صورت مستقیم در اختیار داشتند. ۱۵ سهمیه باقی‌مانده نیز بر اساس جایگاه تیم‌های صعودنکرده در رده‌بندی جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال تعیین شد.

تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر هستند:

*اروپا: لهستان، ایتالیا، فرانسه، اسلوونی، فنلاند، بلغارستان، آلمان، اوکراین، بلژیک، ترکیه، صربستان، جمهوری چک، یونان، رومانی، هلند، دانمارک و استونی

*آسیا: ایران، ژاپن و کره جنوبی

*آمریکای شمالی و مرکزی و حوزه کارائیب: آمریکا، کانادا، کوبا، مکزیک و پورتوریکو

*آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین و شیلی

*آفریقا: تونس، کامرون، الجزایر و مصر

این دوره از مسابقات در قالب جدید رقابت‌های جهانی والیبال برگزار می‌شود؛ رویدادی که با حضور ۳۲ تیم و در چرخه جدید دوسالانه مسابقات جهانی، جایگاه مهمی در تقویم بین‌المللی این رشته دارد.

همچنین جام جهانی ۲۰۲۷ یکی از مسیرهای کسب سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ خواهد بود؛ سه تیم برتر این رقابت‌ها که پیش‌تر سهمیه المپیک را کسب نکرده باشند، جواز حضور در المپیک را به دست خواهند آورد.