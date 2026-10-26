اعلام ساعت بازی‌های تیم ملی فوتبال

در جام ملت‌های آسیا از سوی AFC

زمان و ورزشگاه دیدارهای تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت‌های آسیا 2027 را اعلام کرد.

برنامه کامل دیدارهای جام ملت‌های آسیا 2027 در شرایطی که اعلام شده که در اطلاعیه AFC، هیچ اشاره‌ای به احتمال تعویق بازی‌ها نشده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل عدم امکان سفر اعضای تیم الوصل در سفر به ریاض به دنبال لغو پروازهای عربستان، دیدار تیم اماراتی با النصر در لیگ نخبگان آسیا را لغو کرد. الاهلی اما در جده قرار است از الغرافه میزبانی کند.

تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن در هفته‌های اخیر به اوج رسیده و ضربات یمنی‌ها، پروازهای عربستان را لغو کرده است. در شرایطی که رؤسای تعدادی از فدراسیون‌های آسیایی از جمله ژاپن هم به ناامنی عربستان اشاره کرده‌اند، به نظر می‌رسد AFC همچنان از تصمیم خود بابت میزبانی عربستان از جام ملت‌های آسیا دست نکشیده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در فاصله 73 روز تا برگزاری جام ملت‌های آسیا 2027 در کشور عربستان، ورزشگاه و ساعت دیدارهای این رقابت‌ها را اعلام کرد که برنامه بازی‌های ایران به شرح زیر است:

شنبه 19 دی 1405

*ایران........................................ چین(ساعت 17- ورزشگاه کینگدام آر‌نای ریاض)

چهارشنبه 23 دی 1405

*ایران.......................................... قرقیزستان(ساعت 20- ورزشگاه الشباب ریاض)

دوشنبه 28 دی 1405

*ایران............................................... سوریه(ساعت 17- ورزشگاه ملک فهد ریاض)

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2027 قرار است در شهرهای ریاض، جده و الخُبر عربستان برگزار شود.

بیرانوند در لباس سربازی

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران سرانجام لباس سربازی را بر تن کرد.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان دیروز خود را به یگان خدمتی‌اش در پادگان آباده شیراز معرفی و لباس سربازی را بر تن کرد. او پس از گذراندن مراحل اداری، به تیم فجرسپاسی می‌رود و در تمرینات این تیم شرکت می‌کند.

بیرانوند به دلیل بسته‌بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی فعلاً نمی‌تواند برای فجر به میدان برود و باید تا نقل‌و‌انتقالات نیم‌فصل منتظر باشد تا به لیست این تیم اضافه شود.

آغاز به کار مدیرعامل جدید استقلال

مدیرعامل جدید باشگاه استقلال از دیروز فعالیت رسمی خود را در این باشگاه آغاز کرد.

مصطفی متدین، صبح دیروز در نخستین روزِ کاری خود به همراه سعید صادق‌پور، عضو جدید هیئت‌‌مدیره و جمعی دیگر از همراهان در ساختمان باشگاه حضور یافت. مدیرعامل استقلال از بخش‌های مختلف باشگاه بازدید کرد و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، ساختار و روند فعالیت بخش‌های مختلف، در جریان امور جاری قرار گرفت.

استقلال در اندیشه کسب نتیجه‌ای ارزشمند

برابر شباب الاهلی

تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف شباب الاهلی امارات می‌رود؛ دیداری حساس که می‌تواند تأثیر مهمی بر شرایط آبی‌پوشان در ادامه رقابت‌های آسیایی داشته باشد.

شباب الاهلی که از تیم‌های مطرح فوتبال امارات به شمار می‌رود، در این مسابقه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و کسب سه امتیاز خواهد بود. این تیم با تکیه بر توان فنی بازیکنان خود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هجومی، تلاش می‌کند از همان دقایق ابتدائی جریان بازی را در اختیار بگیرد و استقلال را تحت فشار قرار دهد.

در سوی مقابل، استقلال برای کسب نتیجه‌ای مطلوب در این دیدار خارج از خانه، نیازمند ارائه نمایشی منظم و کم‌اشتباه است. آبی‌پوشان باید با کنترل میانه میدان، بستن فضاهای حرکتی حریف و استفاده مناسب از موقعیت‌های گلزنی، مانع برتری میزبان شوند. تمرکز در خط دفاعی و پرهیز از اشتباهات فردی نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مسابقه داشته باشد.

با توجه به اهمیت امتیازات در مرحله لیگ نخبگان آسیا، هر دو تیم با انگیزه زیادی وارد میدان خواهند شد. استقلال امیدوار است با ارائه نمایشی قابل قبول، امتیازهای ارزشمندی از این مسابقه به دست آورد؛ در حالی که شباب الاهلی نیز برای پیروزی در خانه و بهبود موقعیت خود در جدول تلاش خواهد کرد. این دیدار می‌تواند آزمونی جدی برای توانایی‌های نماینده ایران در سطح فوتبال آسیا باشد.