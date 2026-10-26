نمایش اقتدار کشتی فرنگی با 9 مدال در 10 وزن ایران یک روز زودتر، قهرمانی جهان را جشن گرفت

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نمایش مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی موجب شد ایران یک‌ روز پیش از پایان رقابت‌ها، عنوان قهرمانی جهان را جشن بگیرد.

سومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2026 دیروز دوشنبه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار شد و در پایان شاگردان حسن رنگرز با کسب دو طلا و یک برنز و راهیابی دو ملی‌پوش به فینال رقابت‌ها، قهرمانی زودهنگام ایران را مسجل کردند. دیروز و در مرحله نیمه‌‌نهائی وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی به مصاف گوورگ تادئوسیان از ارمنستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر یک نتیجه پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد. مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید.

مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد. در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در مرحله نیمه‌نهائی به مصاف حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک رفت که این مسابقه نفس‌گیر با نتیجه یک بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید و به فینال راه پیدا کرد. اسماعیلی در دور نخست به مصاف لائوینا از هلند رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر مقتدرانه پیروز میدان شد. اسماعیلی در دور بعد به مصاف جین از چین رفت که در همان ثانیه‌های ابتدائی با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز میدان شد و به مرحله یک‌چهارم نهائی راه یافت. اسماعیلی در مرحله یک‌چهارم نهائی به مصاف ساباز از قزاقستان رفت که با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز میدان شد و به مرحله نیمه‌نهائی صعود کرد. سال گذشته سعید اسماعیلی و حسرت جعفروف در فینال مسابقات جهانی به مصاف هم رفتند که اسماعیلی با نتیجه ۲ بر یک پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید. در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد اما در کشتی بعد مقابل ادموند نازاریان دارنده مدال نقره 2022 جهان از بلغارستان و فرزند آرمن نازاریان اسطوره کشتی جهان و دارنده ۵ طلای جهان و المپیک، با نتیجه سنگین ۸ بر یک شکست خورد. اما نازاریان بلغارستانی در نیمه نهائی برابر کارن اصلانیان از ارمنستان ۴-۱۲ شکست خورد و با این نتیجه کشتکار از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هدایتی و سهرابی دو طلای دیگر ضرب کردند

پس از برگزاری مرحله مقدماتی و نیمه نهائی اوزان 63، 67 و 87 کیلوگرم، عصر دیروز دیدارهای فینال و رده‌بندی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در مرحله فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان رفت. سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران در این مسابقه توانست با نتیجه ۸ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال خوش‌رنگ طلا برسد. هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد. او همچنین در مرحله فینال مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید.

فردین هدایتی پس از کسب مدال طلای وزن سنگین کشتی فرنگی قهرمانی جهان اظهار کرد: همه‌چیز لطف خداست و لطف او شامل حالم شد تا دوبنده تیم ملی را بپوشم. دست همه را می‌بوسم، به‌خصوص حسن رنگرز که مانند پدر در کنار ما بود. همه عزیزان برای ما زحمت زیادی کشیدند. حدود ۱۵ روز پیش یک عمل جراحی کوچک داشتم و آنژیوگرافی قلب انجام دادم. لطف خدا شامل حالم شد تا بتوانم بهترین کشتی‌هایم را بگیرم و دل مردم را شاد کنم. هدایتی با اشاره به نذر خود برای کسب مدال طلا گفت: حدود یک ماه پیش به حرم امام رضا(ع) مشرف شده بودیم و نیت کردم اگر مدال بگیرم، آن را به امام رضا(ع) تقدیم کنم. دارنده مدال طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان در ادامه از حمایت‌های رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی قدردانی کرد و گفت: باید از علیرضا دبیر و حسن رنگرز تشکر کنم. آن‌ها همه کارها را خودشان انجام دادند و موضوع را مخفی نگه داشتند؛ حتی پدر و مادرم هم از جراحی من خبر نداشتند و تازه حالا متوجه شدند. در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی در مرحله فینال به مصاف وانکزا از مجارستان رفت. در این مسابقه سهرابی با نتیجه ۴ بر صفر موفق به شکست حریف مجارستانی خود شد و به مدال خوش‌رنگ طلا رسید. سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه

۹ بر صفر مغلوب کرد. سهرابی در مرحله نیمه‌نهائی مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. در وزن ۹۷ کیلوگرم هم ‌هادی ساروی در مرحله رده‌بندی به مصاف حریفی از سوئد رفت. در این مسابقه ساروی موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال برنز برسد. ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد. روز یکشنبه هم غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید و پیام احمدی و علی احمدی‌وفا به مدال نقره رسیدند و علی اسکو به مدال برنز رسید.

جشن قهرمانی زودهنگام ایران

پرونده رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2026 امروز بسته می‌شود و تیم ملی این شانس را دارد که در اوزان 67 و 87 کیلوگرم به مدال طلا برسد. اما قدرتنمایی شاگردان حسن رنگرز موجب شد که ایران در روز سوم قهرمانی زودهنگام خود را جشن بگیرد. تیم حسن رنگرز در آستانه قزاقستان 7 فینالیست و فقط یک اوتی داشت. این تیم تا دیروز 3 مدال طلا گرفت و امروز هم این شانس را خواهد داشت که با رکورد تاریخی 5 طلا و امتیاز بسیار بالا، کاپ قهرمانی را بالای سر ببرد.