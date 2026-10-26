هویت واقعی فردی که اینترنشنال او را به عنوان دانشجوی معترض ایرانی در تظاهرات فرانسه جا زده بود، افشا شد.

به گزارش فارس، با افشا شدن هویت واقعی فردی که اینترنشنال او را به عنوان دانشجوی معترض ایرانی در تظاهرات فرانسه جا زده بود، رسوایی جدیدی برای این شبکه تروریستی به بار آمد. ماجرا از این قرار بود که چند روز قبل، کارمند اینترنشنال در فرانسه، با انتشار گزارشی مدعی شده بود که در حال مصاحبه با یک دانشجوی معترض ایرانی به نام سیاوش عیسی‌پور است.

در جریان این مصاحبه، عیسی‌پور در نقش پیاده‌نظام اینترنشنال ظاهر و مدعی شده بود آنچه جمهوری اسلامی درباره اعتراضات فرانسه می‌گوید، دروغ است!

حالا به فاصله چند روز از انتشار این مصاحبه جعلی، هویت حقیقی این دانشجوی به اصطلاح معترض افشا شده است و او را در پوشش خبرنگاری که در بروکسل حضور یافته و مشغول تهیه گزارش است، گوشه تلویزیون شبکه تروریستی اینترنشنال دیده شده است. چنین رسوایی‌هایی حاکی از آن است که کف‌گیر اینترنشنال به ته دیگ خورده و این بنگاه دروغ‌پراکن صهیونیستی برای اجرای سناریو‌های از پیش طراحی‌شده خود، ناگزیر به استخدام سیاهی‌لشکر شده است.