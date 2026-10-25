رسول شمالی ورزنده

برنامه تلویزیونی «قرارگاه جنگ» محصول شبکه افق سیما، طی دوران «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» و «جنگ رمضان» توانسته است به‌عنوان یکی از جریان‌سازترین برنامه‌های تحلیلی رسانه ملی، نقشی محوری در تبیین و روشنگری ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نبردهای اخیر ایفا کند.

پخش شبانه این برنامه با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مطرح و برجسته ملی و بین‌المللی، زمینه‌ساز جذب طیف گسترده‌ای از مخاطبان شده که خود گواهی بر غنای محتوایی و رویکرد تخصصی این مجموعه تحلیلی است. در شرایط جنگی کنونی، «قرارگاه جنگ» با واکاوی چندبعدی اتفاقات و ابهام‌زدایی از چالش‌های جنگِ تحمیلی جبهه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران اسلامی، به ارتقای سطح آگاهی افکار عمومی و رشد دانایی رسانه‌ای جامعه کمک شایانی کرده است؛ رویکردی شفاف و بی‌پرده که در نوع خود در قاب سیما کم‌نظیر به شمار می‌رود.

رضایت ملموس مخاطبان از این برنامه تحقیقی- تحلیلی نشان می‌دهد که «قرارگاه جنگ» در دستیابی به اهداف تبیینی خود در حوزه‌های امنیتی، نظامی و بین‌المللی کاملاً موفق بوده است. ابعاد بازتاب جهانی این برنامه و خشم رسانه‌های معاند فارسی‌زبان از روشنگری‌های شبکه افق، گواه دیگری بر اثربخشی آن است.

انتقادات شدید شبکه‌های ضدایرانی همچون اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و تریبون‌های منافقین از «قرارگاه جنگ»، اثبات می‌کند که این برنامه به معنای واقعی کلمه به سنگر خط مقدم جنگ روایت‌ها و خاکریز اول خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن تبدیل شده است.

در برابر امپراتوری رسانه‌ای غرب که با پمپاژ اخبار مسموم و ساختگی در پی تضعیف اقتدار ملی است، «قرارگاه جنگ» با جدیت و تحلیل‌های دقیق، سناریوهای شوم دشمنان را خنثی کرده که شایسته تقدیر از عوامل و دست‌اندرکاران آن است.

از سوی دیگر، بازنشر گسترده مقاطع کوتاه و نکات کلیدی این برنامه در فضای مجازی، گویای استقبال پرشور نسل جوان و اقشار مختلف جامعه است که جویای درک حقایق و تحلیل‌های واقعی هستند. تبیین ابعاد دیپلماسی در تهران، تحلیل اوضاع میدانی جنگ، بررسی آرایش نظامی دشمن آمریکایی- صهیونیستی در منطقه، واکاوی تحولات لبنان، یمن، عربستان و خلیج‌فارس و همچنین انعکاس توانمندی و ایستادگی نیروهای مقاومت، از ویژگی‌های بارز این برنامه است. در کنار این موضوعات، پرداختن به حماسه پایداری و تجمعات شبانه مردم در دفاع از میهن، «قرارگاه جنگ» را به نماد مقاومت رسانه‌ای تبدیل کرده است.

گفتار صریح، نقد منصفانه و پرهیز از پنهان‌کاری، اعتماد افکار عمومی را به این برنامه جلب کرده و آن را از یک اثر خبری صرف، به مجموعه‌ای پویا، سرزنده و خلاق ارتقا داده است.

در حال حاضر «قرارگاه جنگ» تنها برنامه تخصصی- تحلیلی رسانه ملی درخصوص ابعاد نبردهای اخیر است که با ابتکارات نو، تکیه بر ارزش‌های دفاع مقدس، یاد شهدای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و همراهی با مردم حماسه‌آفرین گام برمی‌دارد. این برنامه با گشودن فصلی نو در تبیین واقعیت‌ها، همچنان روایت‌های ناگفته فراوانی برای مخاطبان در پیش خواهد داشت.