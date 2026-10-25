مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی با اشاره به پایین‌تر بودن سرانه فضای آموزشی خراسان‌رضوی از میانگین کشوری و سرانه نیشابور از میانگین استانی، گفت: در برنامه‌ریزی برای ساخت مدارس باید توجه داشت که توسعه فضاهای آموزشی در مرحله نخست به کاهش تراکم کلاس‌ها منجر شود، زیرا سرانه فضای آموزشی به‌تنهایی شاخص کافی برای ارزیابی وضعیت نیست.

به گزارش ایرنا، صفدر سلطانی در مجمع خیرین مدرسه‌ساز نیشابور افزود: همراهی خیرین و همکاری آنان با اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دو سال گذشته، در پیشبرد نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی مؤثر بوده و خراسان‌رضوی در این حوزه رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، همراهی خیرین برای تأمین نیازهای آموزش‌‌وپرورش اهمیت بسیاری دارد.

سلطانی افزود: برای تقویت منابع موردنیاز پروژه‌های آموزشی، علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت نیز دنبال شده است تا امکان پیشبرد پروژه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای حوزه مدرسه‌سازی فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه‌های نیشابور در توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس، گفت: اجرای طرح ایجاد فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در روستای جان نیشابور، الگویی برای توسعه این فضاها در کشور شد و تاکنون چهار هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی مشابه ساخته شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان‌رضوی با اشاره به جمعیت بالای دانش‌آموزی و تراکم کلاس‌ها در نیشابور و دیگر شهرهای بزرگ استان، افزود: باید تلاش کنیم با کمک خیرین، تراکم کلاس‌ها در این شهرها کاهش یابد و زمینه ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم‌وتربیت فراهم شود. سلطانی همچنین خواستار پیگیری موانع اجرایی مدرسه‌سازی شد و گفت: مشکلات مربوط به تأمین زمین، موانع مرتبط با شهرداری‌ها و تأمین انشعابات مدارس از جمله مسائل پیش‌روی این حوزه است که برای رفع آنها به حمایت و پیگیری مسئولان و نمایندگان نیاز داریم.