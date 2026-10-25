شيراز- خبرنگار كيهان:

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از انتخاب طرح برتر پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی فاز دوم پروژه پارک آبی خبر داد و گفت: این مطالعات با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه پیش از اجرا و ارائه راهکارهایی برای کاهش آثار منفی و تقویت پیامدهای مثبت آن انجام می‌شود.

مهندس محمدعلی چوبینی با تأکید بر ضرورت ارزیابی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی طرح‌های عمرانی پیش از اجرا گفت: پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که در کنار بررسی ابعاد فنی و اجرایی پروژه‌ها، آثار احتمالی آنها بر زندگی شهروندان نیز شناسایی شود و با پیش‌بینی راهکارهای مناسب، پیامدهای منفی به حداقل و آثار مثبت به حداکثر برسد.

وی در تشریح آخرین اقدامات شهرداری شیراز در حوزه پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی پروژه‌های شهری اظهار کرد: در همین راستا، بیستم مهرماه جلسه داوری پروپوزال‌های پیوست‌نگاری فاز دوم پروژه پارک آبی شیراز با حضور اعضای کارگروه داوری برگزار شد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز ادامه داد: هیئت داوری پس از بررسی و ارزیابی طرح‌های ارائه‌شده، پروپوزال دکتر محمدرضا حسینی از مرکز آموزش عالی شهرستان لامرد را به‌عنوان طرح برتر انتخاب کرد.

چوبینی با اشاره به استقبال پژوهشگران از این فراخوان افزود: در مجموع ۱۱ پروپوزال به دبیرخانه ارسال شد و صاحبان طرح‌ها با حضور در سازمان، پیشنهادهای پژوهشی خود را به‌صورت حضوری ارائه کردند.

وی با بیان این که کارگروه داوری با حضور دکتر قائدی، دکتر طبیبی، دکتر صادقی و دکتر همتی، ضمن بررسی پیشنهادها، به جمع‌بندی نهایی رسید ادامه داد: حضور پژوهشگرانی از شهرستان‌های مختلف استان فارس، از جمله لامرد، جهرم و نی‌ریز، در کنار شرکت‌کنندگانی از خارج استان و شهر اصفهان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی موجود برای توسعه این رویکرد در پروژه‌های شهری است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به ضرورت انجام مطالعات فرهنگی و اجتماعی فاز دوم پروژه پارک آبی پیش از آغاز عملیات اجرایی آن گفت: اگرچه طراحی این فاز از پروژه انجام شده است، تلاش ما این است که پیش از ساخت، مطالعات پیوست‌نگاری آن نیز تکمیل شود تا پیشنهادهای کارشناسی برای کاهش پیامدهای احتمالی منفی و تقویت آثار مثبت پروژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌صورت مشخص تدوین شود.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری و اجرای پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی در شهرداری شیراز بیان کرد: آیین‌نامه مربوط به این حوزه در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است و ما نیز طی حدود یک سال و نیم گذشته، اجرای تدریجی آن را در دستورکار قرار داده‌ایم تا این رویکرد از سطح یک الزام قانونی و اداری، به بخشی مؤثر از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تبدیل شود.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به مشخص شدن وضعیت پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی شش پروژه شهرداری تاکنون گفت: در این خصوص پژوهشگران و افرادی که مسئولیت انجام مطالعات مربوط به آنها را بر عهده خواهند داشت، تعیین شده‌اند. این روند به‌تدریج به سایر پروژه‌های شهرداری تسری پیدا می‌کند و در چشم‌انداز بلندمدت، هدف ما این است که پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی به همه پروژه‌های شهری شیراز گسترش یابد.

چوبینی با تأکید بر جایگاه پیوست‌نگاری در برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: این رویکرد از موضوعات بنیادی در توسعه شهری است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه‌ها سال‌هاست که در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز این موضوع از سال ۱۳۹۲ در چارچوب قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است، اما دست‌کم در شیراز، تا پیش از اقدامات اخیر، پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی آن‌گونه که شایسته است، به‌صورت جدی در فرآیند اجرای پروژه‌ها دنبال نشده بود. اکنون تلاش می‌کنیم با اجرای تدریجی این رویکرد، زمینه نهادینه‌شدن آن را در نظام برنامه‌ریزی مدیریت شهری فراهم کنیم.