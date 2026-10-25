مشهد- خبرنگار کیهان:

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امام رضا(ع) خراسان‌رضوی گفت: بالغ بر ۶ هزار و ۲۶۲ پایگاه مقاومت بسیج در استان وجود دارد که حدود دوسوم آنها به عنوان قرارگاه‌های شورای تحول محله اسلامی فعالیت می‌کنند.

سرهنگ پاسدار محمد ترشیزی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از مجموع بیش از ۶ هزار پایگاه مقامت بسیج چهار هزار و ۶۴۴ پایگاه متولی محله‌های مردم‌سالار هستند و هر دو و گاه سه پایگاه، یک قرارگاه منطقه‌ای یا محلی را تشکیل می‌دهند که در مجموع ۲ هزار و ۳۳۵ قرارگاه محلی شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۸۶ محله ممتاز داریم و در مشهد نیز با توجه به گسترش نواحی تقریباً هزار محله در مشهد شکل گرفته است. وی افزود: فعالیت شورای تحول محله‌های مردم‌سالار اسلامی از حدود پنج سال پیش با محوریت مساجد و محلات و نیز امام جماعت آنها به‌عنوان امام محله و دبیری فرمانده پایگاه بسیج به‌عنوان دبیر محله شکل گرفت.

سرهنگ پاسدار ترشیزی افزود: بالغ بر ۲۵ هزار نفر از ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه‌ها، هیئت‌امناء، خادمان، افراد متدین و معتمدان محله و مسئولان ادارات و سازمان‌ها در این محلات سازماندهی شدند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امام رضا(ع) خراسان‌رضوی اظهار کرد: اعضای شورای تحول محله‌های مردم‌سالار اسلامی فقط اعضای پایگاه‌های مقاومت بسیج نیستند بلکه نماینده کمیته امداد، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، امام جماعت، کلانتری و حتی دادگستری نیز در جلسات حضور دارند و هر محله براساس بوم خود از ظرفیتش برای حل مسئله استفاده می‌کند. مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امام رضا(ع) گفت: نگاه ما بر بحث نظام حل مسائل و احصای مشکلات محله است و هر محله‌ به فراخور خود اعم از محلات شهری، روستایی، پرجمعیت، حاشیه شهر و غیره نظام مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و در کارگروه‌ها و هیئت‌های اندیشه‌ورز بررسی و به‌دنبال حل آن هستند. وی اظهار کرد: طی بازه زمانی چهار تا پنج سال گذشته تقریباً یکصد و چهل و هشت مشکل از نظام مسائل محله حل شده است.

وی با اشاره به بحث همیار انرژی گفت: در ایام تابستان که پیک مصرف برق بود و اکنون که در آستانه فصل سرما هستیم در بحث همیار انرژی و کنترل مصرف گاز، توانستیم در سطح استان بالغ بر سه هزار و ۳۱۸ همیار انرژی در پایگاه‌ها سازماندهی کنیم. ترشیزی اظهار کرد: این اقدام کمکی به بدنه دولت و اجرایی کشور است تا با توجه به نوسانات بحث گاز در فصل سرما و تجربه سال‌های گذشته و شرایط کنونی، همکاری و همراهی مردم در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امام رضا(ع) با اشاره به تجمعات مردمی نیز اظهار کرد: در سطح استان بالغ بر ۳۵۲ تجمع داریم و پایگاه‌های بعثت و ملت مبعوث‌شده را راه‌اندازی کردیم و توانستیم رزمایش جان‌فدای ایران امام رضایی را نیز برگزار کنیم. وی افزود: این اقدامات در راستای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مردم است و این امر ممکن نمی‌شود مگر با کمک ائمه جماعات که همان امامان محله هستند و فرماندهان پایگاه‌ها به‌عنوان دبیر و تمام اعضای فرهیخته و اندیشمندی که در حل نظام مسائل محله کمک می‌کنند. ترشیزی در ادامه به بحث آموزش‌های کمک‌های اولیه اشاره کرد و گفت: با کمک شورای تحول محله اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه علوم‌پزشکی، هلال ‌احمر و جامعه پزشکی بالغ بر چهارصد هزار نفر در آموزش‌های کمک‌های اولیه، خودامدادی و امدادی حضور فعال داشتند. در آموزش‌های سلاح‌شناسی نیز با توجه به وضعیت‌ ایام جنگ اخیر و پس از آن حضور نوجوانان و جوانان در بحث آموزش‌ها بسیار خوب بود.