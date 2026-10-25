سرشماری 75 هزار خانوار اصفهان در سال 1405 آغاز شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان از آغاز مرحله میدانی سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبان خبر داد.

رامین میرزایی در نشست خبری آغاز رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا 1405 استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون 8 سرشماری در کشور برگزار شده که اولین آن در سال 1335 و هشتمین مورد در سال 1395 بوده است.

وی با اشاره به اینکه سرشماری سنتی هر 10 سال یک‌بار انجام می‌شد، گفت: هزینه بالای اجرای سرشماری و تدریجی بودن تحولات جمعیتی از جمله زاد و ولد، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ازدواج و طلاق، از دلایل انجام این طرح در فاصله‌های زمانی 10ساله بود؛ اما با پیشرفت فناوری، امسال سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود که آن را انقلابی بزرگ در نظام آماری کشور می‌دانم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: آماده‌سازی این طرح از چند سال قبل آغاز شده و در اجرای آن، اطلاعات 5 سامانه اصلی و حدود 20 دستگاه اجرایی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میرزایی سامانه املاک و اسکان، ثبت‌احوال، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست را پنج سامانه اصلی این طرح معرفی کرد و گفت: اطلاعات مربوط به مسکن، تولد، مرگ‌ومیر، ازدواج، طلاق، جابه‌جایی جمعیت و نشانی خانوارها از طریق این سامانه‌ها در اختیار طرح سرشماری قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بخشی از جمعیت کشور از این مسیر شمارش شده‌اند و خانوارهایی که اطلاعات آنها ناقص، مخدوش یا دارای مغایرت است و همچنین خانوارهایی که اطلاعات‌شان در سامانه‌ها ثبت نشده، باید در مرحله تکمیل اطلاعات قرار بگیرند. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به آغاز ارسال پیامک‌های سرشماری اظهار کرد: مرکز آمار ایران برای سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده، ناقص است یا مغایرت دارد، پیامک ارسال می‌کند.

میرزایی ادامه داد: این پیامک برای همه خانوارها ارسال نمی‌شود و فقط افرادی که پیامک دریافت می‌کنند، باید از زمان دریافت آن، 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه دولت من و کمک گرفتن از اعضای خانواده، اطلاعات خود را تکمیل کنند. وی با تأکید بر اینکه پیامک‌های ارسالی فاقد لینک هستند، گفت: برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده، در پیامک فقط راهنمای مراجعه به سامانه دولت من ارائه می‌شود و دریافت‌کنندگان باید از ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: افرادی که پیامک دریافت نکرده‌اند، در مرحله اول شمارش شده‌اند و از این بابت نگرانی نداشته باشند. در مقابل، کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند و در مهلت مقرر برای تکمیل اطلاعات اقدام نکنند، ممکن است از برخی خدمات دولتی محروم شوند.

میرزایی با اشاره به مراحل اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن 1405 بیان کرد: مرحله سوم سرشماری روز شنبه دوم آبان‌ماه با برگزاری وبینار افتتاحیه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای ستاد ملی سرشماری آغاز می‌شود و مأموران آمارگیر نیز از همان روز برای مراجعه به منازل منتخب فعالیت خود را شروع می‌کنند.

وی با بیان اینکه تعداد خانوارهای استان اصفهان حدود یک میلیون و 800 هزار خانوار برآورد شده است، گفت: در مرحله میدانی، 75 هزار خانوار به‌صورت هدفمند و براساس روش‌های علمی آماری برای مراجعه حضوری انتخاب شده‌اند که حدود

5 درصد از کل خانوارهای استان را شامل می‌شوند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: مراجعه حضوری مأموران دو هدف اصلی دارد؛ نخست، جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی که در سامانه‌های موجود ثبت نشده و دوم، راستی‌آزمایی بخشی از داده‌های ثبتی برای اطمینان از صحت اطلاعات جمع‌آوری‌شده است.

میرزایی با اشاره به اطلاعاتی که در این مرحله بررسی می‌شود، اظهار کرد: نوع انرژی مصرفی خانوار، نرخ بیکاری و سطح تحصیلات از جمله مواردی است که ممکن است در جریان مراجعه حضوری مأموران مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: مأموران آمارگیر کارت شناسایی دارای هولوگرام مرکز آمار ایران و شناسه هشت‌رقمی دارند و شهروندان هنگام مراجعه مأموران به درب منازل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #1101*4*، هویت آنها را استعلام کنند.

در ادامه این جلسه سیدعلی قرشی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به نیروهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گفت: در اجرای سرشماری استان، 112 مأمور آمارگیری، 28 کارشناس فنی و اجرایی و 28 نیروی تماس تلفنی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: کارشناسان فنی و اجرایی برای رفع اشکالات و مشکلات احتمالی در نظر گرفته شده‌اند و نیروهای تماس تلفنی نیز با خانوارها ارتباط می‌گیرند تا وضعیت ثبت اطلاعات را پیگیری و آنها را به تکمیل اطلاعات موردنیاز تشویق کنند.