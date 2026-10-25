موج مهربانی در دارالعباده؛ آزادی 164 زندانی جرایم غیرعمد تا پایان مهر

یزد- خبرنگار کیهان:

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی 164 محکوم مالی جرائم غیرعمد در 7ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد، «محمدعلی شاه‌حسینی» مدیر نمایندگی این ستاد اعلام کرد: طی ۷ماهه نخست سال جاری، ۱۷۷ زندانی جرایم غیرعمد به همت ستاد دیه و با دل‌های گرم نیکوکاران یزدی از زندان‌های استان رها شده و جانی دوباره گرفتند تا در کنار خانواده‌های خود روزهای روشنی را آغاز کنند. شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده 1387 میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت‌مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ 1348 میلیارد تومان تأمین گردیده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع‌دوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ 39 میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این 164 نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم گردید. وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد گردیده تعداد 114 مددجو مربوط به محکومین مالی‌، تعداد 40 محکوم مربوط به پرداخت مهریه و تعداد 9 مددجو مربوط به نفقه و تعداد 1 مددجو محکوم پرداخت دیه غیرعمد بودند که از این تعداد 19 مددجو زن و تعداد 145 مددجو مرد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با تجلیل از ایثار مردم و صنعتگران یزدی تأکید کرد: یزد همواره الگوی دستگیری و مدارا بوده است و امروز نه‌تنها مردم متدین و نیکوکار استان، بلکه صنعتگران و تولیدکنندگان باانگیزه ما نیز با تمام وجود پای کار آزادی زندانیان ایستاده‌اند و هر یاری کوچک و بزرگی که از سفره مردم یا دل واحدهای صنعتی به این ستاد می‌رسد، قفل یک پرونده را می‌شکند و یک پدر یا مادر را به خانه بازمی‌گرداند. شاه‌حسینی در پایان تأکید کرد: امید داریم با استمرار این حرکت مردمی، هیچ سرپناهی در یزد چشم‌انتظار عزیزِ در بند نماند و چراغ پرفروغ همدلی در این دیار خیرپیشه، همواره روشن بماند.