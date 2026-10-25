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کد خبر: ۳۴۰۷۳۸
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
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تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق‌های بازرگانی ایران و تاجیکستان و ولایت «ختلان» امضا شد

مشهد- خبرنگار کیهان: 
تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی ولایت «ختلان» به امضا رسید.
به گزارش استانداری خراسان‌رضوی، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه مناسبات تجاری، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی ایران و تاجیکستان منعقد شد.
امضای این تفاهم‌نامه گامی در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه‌های مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور به‌شمار می‌رود. استاندار خراسان‌رضوی نیز، در همایش سرمایه‌گذاری «ختلان ۲۰۲۶» و نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنعتی و صنایع‌دستی این استان در شهر «باختر» شرکت و در آن سخنرانی کرد.
غلامحسین مظفری همچنین در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری «ختلان ۲۰۲۶» با دولت علی سعید، رئیس ولایت ختلان تاجیکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و سند خواهرخواندگی دو منطقه، بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های بین‌استانی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی و مصالح ساختمانی تأکید کرد.
رئیس ولایت ختلان از ولایت‌های تاجیکستان، ضمن قدردانی از حضور هیئت خراسان‌رضوی در این رویداد بین‌المللی، از فعالیت چشمگیر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی در تاجیکستان و امضای تفاهم‌نامه‌های ثمربخش میان دو کشور ابراز رضایت و بر ضرورت اجرای عملی این توافق‌ها تأکید کرد.
دولت علی سعید همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ختلان در تولید پنبه، کشاورزی، صنایع نساجی، حمل‌ونقل و لجستیک، گردشگری و صنایع غذایی، بر بهره‌گیری از تجربیات و توانمندی‌های فنی و مهندسی خراسان‌رضوی، به‌ویژه در حوزه مدیریت منابع آب و توسعه سیستم‌های آبیاری، تأکید کرد.
به گفته وی، تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه در ولایت ختلان نیز از ظرفیت‌های مهم برای گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری عنوان شد.
دو طرف همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته کاری مشترک برای پیگیری تفاهم‌نامه‌های پیشین، تدوین نقشه راه همکاری‌های آینده و ایجاد بستر گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان بخش خصوصی دوطرف تأکید کردند. این دیدار در راستای تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های مشترک میان خراسان‌رضوی و ولایت ختلان انجام شد.
ولایت ختلان یکی از چهار ولایت تاجیکستان، پرجمعیت‌ترین ناحیه از چهار ناحیه اداری سطح اول این کشور و در جنوب‌غربی تاجیکستان واقع است.

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