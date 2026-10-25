ده‌ها هزار صهیونیست خشمگین با حضور در خیابان‌های تل‌آویو به بی‌کفایتی نتانیاهو اعتراض کردند و خواستار محاکمه او به خاطر ناتوانی در جلوگیری از وقوع عملیات 7 اکتبر فلسطینی‌ها شدند.

در آستانه انتخابات کنست، هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی جمعه شب با حضور در خیابان‌های تل‌آویو علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم شعار داده و خواستار تغییر دولت و تشکیل کمیته تحقیق مستقل درباره شکست‌های امنیتی منتهی به عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شدند. منابع صهیونیست می‌گویند اعتراضات گسترده در تل‌آویو نشان می‌دهد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی درون سرزمین‌های اشغالی اکنون به اوج خود رسیده است.

در حالی که انتخابات کنست قرار است 5‌آبان ماه (فردا) برگزار شود، معترضان نتانیاهو را نخست‌وزیری بی‌کفایت خواندند. تظاهرکنندگان با حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی، نتانیاهو را دروغگو خوانده و خواستار رسیدگی به پرونده فساد وی از سوی مقامات قضائی نیز شدند. همچنین یکی از خواسته‌های اصلی آنها، تحقیقات مستقل درباره شکست‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بود زیرا این عملیات ضربه‌ای بی‌سابقه به ادعای شکست‌ناپذیری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی این رژیم وارد کرد. با آنکه 3 سال از عملیات هفتم اکتبر می‌گذرد، نتانیاهو بارها مانع از تحقیقات مستقل در این زمینه شده است. مخالفان بر این باورند کابینه افراطی نتانیاهو برای جلوگیری از رسوایی‌های احتمالی در روند تحقیقات سنگ‌اندازی می‌کند. نشریه صهیونیستی ‌هاآرتص پیش‌تر گزارش داده بود ارتش رژیم صهیونیستی طی هفتم اکتبر دستورالعمل‌ هانیبال را اجرائی کرده است. براساس این دستورالعمل، نظامیان صهیونیست می‌توانند برای جلوگیری از اسارت صهیونیست‌ها به دست فلسطینیان، آنها را به طور مستقیم هدف قرار دهند!

تداوم جنایات در غزه

همزمان با تشدید اعتراضات در اراضی اشغالی، حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز همچنان قربانی می‌گیرد. در جدیدترین موج توحش‌ها، دست‌کم دو فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به غزه به شهادت رسیدند. در میان قربانیان، دختر بچه‌ای هشت‌ ساله قرار دارد که بر اثر تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست در مرکز دیرالبلح به شهادت رسید. یک فلسطینی دیگر نیز در حمله ارتش رژیم اسرائیل در شرق دیرالبلح شهید شد. همچنین، حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به تجمعی در محوطه یک دانشگاه در غرب شهر غزه چندین مجروح برجای گذاشته که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. دست‌کم 5 فلسطینی دیروز طی عملیات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.

منابع محلی می‌گویند زیرساخت‌های حیاتی غزه، مراکز آموزشی و محیط‌های غیرنظامی همچنان در معرض آسیب‌های ناشی از عملیات نظامی قرار دارند. تداوم این وضعیت، علاوه ‌بر افزایش تلفات انسانی، چشم‌انداز بازگشت زندگی عادی به این منطقه را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند. وزارت آموزش غزه نیز اعلام کرده است در فاصله ۱۸ تا ۲۴ اکتبر (26 مهر تا 2 آبان) ۱۰ دانش‌آموز و یک معلم در حملات صهیونیست‌ها به غزه به شهادت رسیدند.

نیم میلیون فلسطینی در الخلیل تحت محاصره

در کرانه باختری نیز شرایط امنیتی و انسانی به ‌شدت بحرانی گزارش می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به

نیم ‌میلیون فلسطینی در شهر الخلیل و مناطق پیرامونی آن با محدودیت‌های شدید ناشی از محاصره و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی مواجه شده‌اند. تخریب گسترده منازل و املاک در منطقه فرش‌ الهواء، چهره این بخش از شهر را دگرگون کرده و نگرانی‌ها درباره گسترش عملیات مشابه در سایر مناطق الخلیل را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ خانواده در جریان عملیات شبانه مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. همچنین، برخی منازل به ‌زور اشغال و به مواضع نظامی تبدیل شده‌اند. شهرداری الخلیل برای اسکان موقت خانواده‌های آواره اقدام به ایجاد پناهگاه کرده و وزارت آموزش فلسطین نیز از مدارس خواسته است به دلیل حکومت نظامی و شدت محاصره این منطقه از سوی صهیونیست‌ها، برای دو روز آینده کودکان را در خانه نگه دارند.

در همین حال، انجمن اسرای فلسطین اعلام کرد نظامیان صهیونیست از روز جمعه تاکنون ۴۷ فلسطینی را بازداشت کرده‌اند. این نهاد همچنین گزارش داده است که از زمان اعمال محدودیت‌های شدید در الخلیل، حدود ۲۲۰۰ نفر به اجبار آواره شده‌اند. در میان آوارگان، ۱۲۷ کودک، ۸۱ زن باردار و صدها سالمند و بیمار مبتلا به بیماری‌های مزمن حضور دارند.

مقامات راستگرای صهیونیست به دنبال اجرای همان سیاست پاکسازی قومی در غزه این‌بار در کرانه باختری هستند. بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم به تازگی خواستار تخریب خانه‌های بیشتری در منطقه الخلیل شد. بنیامین نتانیاهو وعده داده آنچه قرار است در کرانه باختری انجام شود اقدام قابل توجه خواهد بود. با نزدیک شدن به انتخابات کنست، راستگرایان برای جلب توجه صهیونیست‌های افراطی شعارهای پاکسازی کامل فلسطینیان از کرانه باختری را سرمی‌دهند. انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری از جمله برنامه‌هایی است که مقامات صهیونیست طی روزهای اخیر بارها بر آن تاکید کرده‌اند. فارغ از اختلافات سیاسی میان احزاب مختلف صهیونیست، عدم تشکیل کشور مستقل فلسطین وجه مشترک تمامی آنهاست.