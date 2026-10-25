تظاهرات مردم خشمگین عراق به نفع ایران و علیه بسته شدن مرز چذابه

سرویس خارجی-

ده‌ها نفر از شهروندان استان میسان عراق در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای بستن گذرگاه مرزی شیب با ایران (چذابه)، تظاهرات کردند و مسیر اصلی منتهی به شرکت‌های نفتی این استان را مسدود کردند.

از ژرفای تاریخ مشترک دو سرزمین کهن که رودخانه‌های دجله و فرات و کارون چون رگ‌های حیاتی آن‌ها را به هم پیوند داده‌اند، پیوندی پدید آمده که فراتر از مرزهای سیاسی و فراز و نشیب‌های قدرت بوده است، پیوندی که از روزگاران هخامنشیان و اشکانیان تا عصر اسلامی، از زیارتگاه‌های نجف و کربلا تا بازارهای مشترک مرزی، از زبان و ادب مشترک تا آیین‌های مذهبی یکسان، همواره جریان داشته و حتی در سخت‌ترین روزهای جنگ و جدایی نیز ریشه در جان مردم این دو سرزمین نگاه داشته است. در چنین فضائی یک جوان تاجر که به طور اتفاقی در عراق به قدرت رسیده، تحت فشار آمریکا قصد کرده روابط این دو کشور تاریخی را تحت تاثیر قرار بدهد! امری که از سوی مردم عراق تحمل نشد.

تظاهرات در اعتراض به بستن گذرگاه

به گزارش فارس، ده‌ها نفر از شهروندان استان میسان عراق روز یکشنبه، در اعتراض به تصمیم دولت عراق (بخوانید ترامپ) برای بستن گذرگاه مرزی شیب (گذرگاه مقابل چذابه) با ایران، مسیر اصلی منتهی به شرکت‌های نفتی را مسدود کردند. آن‌ها این تصمیم را در راستای تن دادن دولت عراق به اعمال فشارهای آمریکا تلقی کردند. خبرنگار شفق‌نیوز گزارش داد که معترضان جاده مهم «بازرگان» را که برای فعالیت شرکت‌های نفتی این استان اهمیت دارد، بستند و با سر دادن شعارهایی خواستار لغو این تصمیم شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی به‌طور گسترده در اطراف محل تظاهرات مستقر شده بودند. پس از اتخاذ این تصمیم، بازارهای استان میسان شاهد افزایش شدید قیمت سبزیجات و میوه‌ها بوده‌اند. این وضعیت موجب شد شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی خواستار بازگشایی مجدد گذرگاه و ازسرگیری مبادلات تجاری شوند. دولت عراق در راستای تن دادن به اعمال فشارهای آمریکا در ۲۰ اکتبر جاری (28 مهر) تصمیم گرفت گذرگاه مرزی شیب را تا اطلاع ثانوی ببندد.

تظاهرات در بغداد

خبر دیگر از عراق آن‌که همزمان با اتخاذ تدابیر امنیتی سختگیرانه در منطقه «باب الشرقی» بغداد و استقرار نیروهای پلیس در میدان تحریر، بیش از یک هزار تظاهرکننده به مناسبت هفتمین سالگرد اعتراضات ماه اکتبر در عراق، در میدان تحریر بغداد تجمع کردند. تجمع کنندگان در میدان تحریر در حالی که پرچم‌های عراق را در دست داشتند، شعارهایی در بزرگداشت اعتراضاتی سر دادند که در سال 2019 انجام شد و از آن به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی در تاریخ معاصر عراق یاد می‌شود. نیروهای امنیتی مستقر در میدان تحریر میان معترضان آب توزیع کردند. همچنین، در این میدان میان معترضان و نیروهای امنیتی درگیری و تنش‌های محدودی رخ داد، اما جزئیات بیشتری درباره این برخوردها منتشر نشده است. پیش‌تر، فرماندهی عملیات بغداد از اتخاذ تدابیری برای سامان‌دهی تظاهرات و تأمین امنیت منطقه خبر داده بود. این اقدامات شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای سه‌چرخ بود. با این حال، مسیرها و ورودی‌های منتهی به میدان تحریر برای عبور عابران پیاده و تردد خودروها باز نگه داشته شدند.

بیانیه مقاومت در حمایت از ایران

همچنین از عراق خبر می‌رسد که مقاومت اسلامی عراق بیانیه مهمی منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که «در شرایط پیچیده‌ای که کشور و منطقه با آن روبه‌روست و در سایه ادامه جنایات دشمن صهیونیستی- آمریکایی علیه فرزندان امت اسلامی، بر نکات زیر تأکید می‌کنیم: اولاً، ادامه تجاوز دشمن آمریکایی به حاکمیت عراق و شانه خالی کردن از تعهدات اعلام‌شده خود در قبال دولت؛ به‌طوری که ۱۷۱ مورد نقض هوائی مستند توسط هواپیماهای جنگی و جاسوسی ثبت شده است. این امر نقض آشکار توافق‌نامه‌های منعقد شده و تعهدات ناشی از آن و تخلف واضح از وظایفی است که بر همه طرف‌ها تحمیل می‌شود؛ امری که دولت را در برابر یک تعهد اخلاقی برای صراحت و شفاف‌سازی با ملت عراق درباره حقیقت آنچه می‌گذرد قرار می‌دهد. دو: تصمیمات مربوط به بسته شدن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران، تصمیماتی وابسته به اراده و دیکته‌های آمریکا هستند. در سایه تداوم این نقض‌ها و تجاوز به تصمیم ملی، سخن گفتن از تکمیل حاکمیت ملی توهین به کرامت و اراده آزاد فرزندان ملت ماست. چگونه می‌توان از حاکمیت دولتی سخن گفت که تصمیماتش از خارج محدود می‌شود و این امر سلطه آمریکا را تثبیت و نفوذ آن را به قیمت استقلال تصمیم ملی تقویت می‌کند؟ سوم: ایستادن در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر، وظیفه‌ای است که فطرت سلیم انسانی آن را تحمیل می‌کند. تجاوز صهیونیستی- آمریکایی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌روست، بیانگر حقیقت جنگ میان اردوگاه حق و باطل است.»