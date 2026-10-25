50 موتورسوار مسلح در نیجریه مردم را در خیابان به گلوله بستند

شمال شرق نیجریه شاهد یک جنایت هولناک علیه مردم بی‌گناه کوچه و بازار بود. 50 موتور سوار مسلح به روی مردم آتش گشودند و ده‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند.

طبق گزارش‌هایی که طی دو روز گذشته منتشر شده است، مهاجمان موتورسوار اندکی پس از پایان مراسم نماز جماعت که در ایالت «تارابا» واقع در شمال شرق نیجریه برگزار شده بود، به مردم حمله کرده و آنها را به گلوله بستند. ساکنان محلی در گفت‌و‌گو با «فرانس پرس» گفته‌اند، دست‌کم 20 جسد را دیده‌اند اما عفو بین‌الملل معتقد است شمار تلفات حداقل 40 نفر است چرا که یکی از مقامات این سازمان در مراسم خاکسپاری شرکت کرده و اجساد را دیده است. یکی از مقامات محلی هم گفته است که حدود 50 موتورسوار (هر موتور دو راکب) وارد روستا شده و بلافاصله به سوی مردم شلیک کردند. آنها سپس وارد فروشگاه‌ها شده و شروع به غارت پول، مواد غذایی و سایر اقلام کردند. برخی نیز پیاده شده و موتورهای مردم را برداشته و با خود بردند. این منطقه محل جولان راهزنان است.