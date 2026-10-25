اسقف‌نشین کاتولیک نیویورک برای مختومه کردن پرونده‌های سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها، با پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار غرامت به حدود ۱۳۰۰ قربانی توافق کرده است.

اسقف‌نشین کاتولیک نیویورک با بازماندگان سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها برای پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار غرامت به حدود ۱۳۰۰ شاکی به توافق رسیده است. این توافق یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های مالی در پرونده‌های آزار جنسی کلیسا در آمریکاست و از نظر مبلغ، پس از توافق ۸۸۰ میلیون دلاری اسقف‌نشین لس‌آنجلس در سال ۲۰۲۴ قرار می‌گیرد. اسقف‌نشین همچنین متعهد شد اسناد مربوط به مجرمان جنسی در کلیسا را منتشر کند. به گزارش شفقنا به نقل از ان‌پی‌آر، بازماندگان نیز می‌توانند برای دریافت غرامت بیشتر علیه بیمه‌گران کلیسا اقامه دعوی کنند، اقدامی که در عین حال مانع ورشکستگی اسقف‌نشین می‌شود. کلیسای کاتولیک در سال‌های اخیر، در پی تصویب قوانینی در نیویورک و دیگر ایالت‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی سوءاستفاده جنسی از کودکان، میلیاردها دلار غرامت پرداخت کرده است.