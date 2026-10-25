یک تحلیلگر ارشد عرب خاطرنشان کرد: جنگ قریب‌الوقوع- اگر اسرائیل آن را شعله‌ور کند- بین محور مقاومت به رهبری ایران و محور شر آمریکایی- صهیونیستی، تعیین‌کننده‌ترین و شاید آخرین جنگ بزرگ جهانی خواهد بود که پیروزی جبهه آمریکا و غرب در جنگ جهانی دوم را به حاشیه می‌راند، نقشه قدرت جهانی را از نو ترسیم می‌کند و هژمونی آمریکا را که از 80 سال گذشته به جهان تحمیل کرده، سرنگون می‌کند و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات مربوط به جنگ منطقه‌ای اختصاص داده و نوشت: بله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر زمانی که ادعا کرد در تغییر شکل منطقه موفق شده، کاملا درست می‌گفت؛ زیرا همه شاخص‌ها این واقعیت را ثابت می‌کند، اما نه آن گونه که نتانیاهو می‌خواهد.

اسرائیل در آستانه جنگ داخلی و فروپاشی

عطوان افزود: منطقه جدید بدون حضور رژیم اشغالگر صهیونیستی و در نتیجه بدون نقشه‌های آن خواهد بود. البته این فقط نظر ما نیست، بلکه نظر تام باراک، سفیر ایالات متحده و فرستاده این کشور به سوریه و عراق نیز هست. نظر او بر اساس یک گزارش طبقه‌بندی‌شده‌ سازمان سیا است که برجسته‌ترین نکته‌ آن این ادعا بود که اسرائیل با خطر فروپاشی از درون مواجه است و به دلایل مختلف، به‌ویژه موارد زیر، در آستانه‌ جنگ داخلی قرار دارد:

- افزایش هزینه‌های نظامی به دلیل درگیر شدن رژیم صهیونیستی در جنگ‌های متعدد با ایران، لبنان و نوار غزه بعد از حماسه تاریخی مقاومت فلسطین به رهبری شهید یحیی سنوار در طوفان الاقصی.

- تشدید درگیری داخلی میان صهیونیست‌های حریدی و سکولار در جامعه رژیم صهیونیستی که می‌تواند فروپاشی این رژیم را تسریع کند.

- افزایش فشارهای اقتصادی به دلیل هزینه‌های جنگ در هفت جبهه، که در هیچ‌کدام از آنها اسرائیل به پیروزی نرسیده است.

- تغییر اساسی در حمایت مالی و نظامی آمریکا. بیش از 60 درصد از جمهوری‌خواهان و 70 درصد از دموکرات‌ها هیچ علاقه‌ای به رژیم اشغالگر اسرائیل ندارند و آن را مسئول درگیر کردن کشورشان در جنگی با ایران می‌دانند که هیچ ارتباطی به آنها نداشت.

آمریکایی‌ها همچنین خواستار پایان دادن به تأمین مالی اسرائیل با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی هستند و پیشنهاد می‌کنند که این بودجه‌ها برای رسیدگی به بحران‌هایی که مردم آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است، به‌ویژه افزایش هزینه‌های زندگی و فروپاشی خدمات عمومی، صرف شود.

- جنگ فرسایشی، چه نظامی و چه اقتصادی که آمریکا دو سال است در ایران درگیر آن شده و تا به امروز بیش از صد میلیارد دلار هزینه داشته است. این جنگ اعتبار آمریکا به عنوان یک ابرقدرت را از بین برد و این کشور نتوانست به اهداف خود مقابل ایران از جمله تغییر نظام این کشور، برچیدن برنامه موشکی و هسته‌ای آن و یا خلع سلاح اعضای محور مقاومت در یمن، لبنان، عراق و نوار غزه برسد.

ضربه مرگبار مقاومت فلسطین به نتانیاهو

و افسانه امنیت اسرائیل

به گزارش تسنیم، در ادامه این مقاله به عملیات ضد صهیونیستی مرگبار روز جمعه در الخلیل در جنوب کرانه باختری که با هلاکت و زخمی شدن دست کم 6 نظامی صهیونیست همراه بود، اشاره شده و آمده است: حمله اخیر که یک ایست بازرسی نظامی اسرائیل در الخلیل در کرانه باختری را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد و بیست دقیقه طول کشید، ضربه‌ای مهلک به نتانیاهو و افسانه امنیت اسرائیل وارد کرد.

عطوان ادامه داد: اهمیت این عملیات نه تنها به خاطر این است که تنها چهار روز قبل از انتخابات رژیم صهیونیستی رخ داد، بلکه از آنجا ناشی می‌شود که کیفیت بسیار بالایی داشت و با وجود اینکه تنها دو مبارز فلسطینی با سلاحی ساده آن را انجام دادند، اما ارتش اشغالگر مجبور شد 20 دقیقه با آنها درگیر شود. بنابراین تصور کنید اگر این مبارزان فلسطینی، موشک، بمب یا پهپاد داشتند چه اتفاقی می‌افتاد.

بر اساس این یادداشت، بزرگ‌ترین تهدید برای رژیم صهیونیستی در دو سناریوی اساسی نهفته است: اول، فروپاشی داخلی و فروپاشی اجتماعی؛ و دوم، عدم وجود یک ابرقدرت برای پذیرش پروژه صهیونیستی، محافظت از آن در برابر شکست و فراهم کردن ابزارهای قدرت برای آن.

سردبیر روزنامه رای‌الیوم تصریح کرد: در ابتدا این امپراتوری انگلیس بود که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کرد و بعد از فروپاشی این امپراتوری، آمریکا جایگزین آن شد و به شکل نامحدود از صهیونیست‌ها حمایت می‌کند. امروز آمریکا هم دیگر مانند گذشته قدرت حمایت همه‌جانبه و نامحدود از اسرائیل را ندارد و اسرائیل به عنوان منفورترین رژیم جهان، تبدیل به بار بزرگی بر دوش آمریکایی‌ها شده است که باید آن را زمین بگذارند.

شمارش معکوس برای پایان موجودیت اسرائیل

در ادامه این مقاله تاکید شده است: بنابراین رژیم صهیونیستی از برجسته‌ترین سلاح خود یعنی روایت دروغین قربانی بودن و یهودی‌ستیزی که توسط آن به نسل کشی و کشتار علیه ملت‌های منطقه می‌پرداخت، محروم شده است. همه این عوامل در نابودی و فروپاشی رژیم صهیونیستی نقش دارند.

عبدالباری عطوان خاطرنشان کرد: در این میان چشم انداز برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی هم محدود شده و با خطر تعویق یا حتی لغو رو‌به‌رو است، زیرا پیروزی نتانیاهو و حزب لیکود او به دلایل ذکر شده در بالا غیرممکن است: اختلافات داخلی، عملیات ضد صهیونیستی مرگبار الخلیل که شکنندگی دستگاه امنیتی اسرائیل را آشکار کرد و تهدید نتانیاهو مبنی بر غافلگیری بزرگ برای تشکیلات خودگردان فلسطین- یعنی انحلال آن، خلع سلاح نیروهای امنیتی آن، لغو توافق اسلو و اخراج رهبری آن به اردن.

بر اساس این یادداشت، این وضعیت ضربه مهلکی به زندگی سیاسی نتانیاهو می‌زند و به آن پایان می‌دهد و حتی شاید آغاز شمارش معکوس برای پایان دادن به موجودیت اسرائیل باشد. علاوه‌بر آن، مشخص می‌شود توافق‌نامه‌های شوم و ننگین اسلو بزرگ‌ترین دروغ تاریخ جدید هستند.

نویسنده این مقاله تاکید کرد: در نهایت، محور مقاومت و جنگ دفاعی شرافتمندانه‌ای که تحت رهبری ایران و متحدانش در یمن، لبنان، فلسطین و عراق در حال انجام است، منطقه و نقشه‌های قدیمی آن را تغییر خواهد داد. این پایداری نظامی و سیاسی افسانه‌ای، برجسته‌ترین تصویر پیروزی برای این محور و شکست برای زوج متجاوز ایالات متحده و اسرائیل و همه متحدان عرب و مسلمان آنهاست.

در پایان این مقاله تاکید شده است که جنگ قریب‌الوقوع- اگر اسرائیل آن را شعله‌ور کند- بین محور مقاومت به رهبری ایران و محور شر آمریکایی- صهیونیستی، تعیین‌کننده‌ترین و شاید آخرین جنگ بزرگ جهانی خواهد بود که پیروزی جبهه آمریکا و غرب در جنگ جهانی دوم را به حاشیه می‌راند، نقشه قدرت جهانی را از نو ترسیم می‌کند و هژمونی آمریکا را که از 80 سال گذشته به جهان تحمیل کرده، سرنگون می‌کند و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.