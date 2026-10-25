سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به میراث تاریخی و تمدنی ایران گفت: جوامع نیز همچون افراد، ذات و جوهره درونی خود را در کوران حوادث و بحران‌ها نشان می‌دهند و ملت ایران نیز در جریان جنگ تحمیلی به‌خوبی غنای هویتی و تمدنی خود را بروز داده است.

آیین رونمایی از کتاب «نبرد 12 روزه و مسئله برند ملی ایران» روز یکشنبه(2آبان ماه) با حضور اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه حجت‌الله نیکی ملکی بنیان‌گذار اندیشکده برند ملی ایران و جمعی از استادان و کارشناسان حوزه برندسازی ملی برگزار شد. این اثر که توسط پژوهشگران اندیشکده برند ملی ایران تألیف شده، نسبت جنگ، تصویر بین‌المللی کشورها و مفهوم برند ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برند ملی؛ مؤلفه قدرت نرم و هدف تخریب

اسماعیل بقائی با اشاره به اهمیت ویژند (برند) ملی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت نرم کشور، بر ضرورت شناخت دقیق تحولات دو سال اخیر و تبیین آثار جنگ‌های تحمیلی بر ظهور یا بازتولید شاخصه‌های اقتدار ملی تأکید کرد.

وی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تقویت ویژند ملی را کلیشه‌های منفی دانست که طی دهه‌های اخیر با اغراض سیاسی درباره ایران ساخته و در سطح بین‌المللی ترویج شده است.

بقائی گفت: برای نمونه، موضوع هسته‌ای ایران را به‌عنوان یک دروغ در سطح بین‌المللی جا انداختند و بر همین اساس، دست‌کم در افکار عمومی خودشان مبنایی ایجاد کردند که گویی چاره‌ای جز حمله به ایران وجود ندارد. این کلیشه‌ها یکی از عوامل تخریب ویژند ملی ایران بوده و همزمان به‌مثابه زمینه‌ای برای پیشبرد طرح ایران‌هراسی از طریق اهریمن‌سازی ایران عمل کرده است. این وضعیت خود بستری برای فریب افکار عمومی غرب و توجیه تحمیل تحریم و جنگ علیه ایران شده بود.

آمریکا عامل ناامنی؛ ایران طرف معتبر

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به پیامدهای ناشی از جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برای صلح و امنیت منطقه خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه و جامعه جهانی به‌خوبی دریافته‌اند که آمریکا عامل ناامنی در منطقه است و حضور نظامی این کشور در منطقه غرب آسیا نیز خود موجب ناامنی است. از سوی دیگر متحدان آمریکا دریافتند که آمریکا طرفی غیرقابل اعتماد است و به‌راحتی به نزدیک‌ترین دوستان خود نیز خیانت می‌کند و آن‌ها را تهدید به حمله می‌نماید.

وی با اشاره به عملکرد ایران در حوزه‌های فناوری، فکری، نظامی و دیپلماسی در این دو جنگ افزود: برخلاف کلیشه‌هایی که دشمنان ایجاد کرده بودند، ایران در حوزه فناوری، توانمندی نظامی و همچنین در عرصه گفتمانی و رسانه، کارآمدی و توانمندی خود را به بهترین وجه نشان داد. در این یک سال و نیم اخیر، آمریکا به‌عنوان طرفی دروغگو معرفی شد و ایران به‌عنوان طرفی معتبر شناخته شد. آمریکا حتی در روابط با دوستان و متحدان خود، طی همین روزهای اخیر کشورها را به حمله نظامی تهدید کرده و این موضوع به امری رایج در گفتمان مقام‌های آمریکایی تبدیل شده است؛ رفتاری غیرقابل‌اتکا و پرخاشگرانه حتی در قبال نزدیک‌ترین متحدانش. ایران در اوج فشار، مصالح دوستان خود و نگاه راهبردی به تحولات جاری را فراموش نکرده است. این نشان می‌دهد رویکرد ایران مقطعی نیست بلکه بلندمدت است و چنین نگاهی خود یکی از مختصات یک ملت تمدنی و ریشه‌دار است.

ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی

به‌خوبی غنای هویتی و تمدنی خود را بروز داد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به میراث تاریخی و تمدنی ایران گفت: جوامع نیز همچون افراد، ذات و جوهره درونی خود را در کوران حوادث و بحران‌ها نشان می‌دهند و ملت ایران نیز در جریان جنگ تحمیلی به‌خوبی غنای هویتی و تمدنی خود را بروز داده است. جامعه ایران به‌عنوان جامعه‌ای که نتیجه هزاران سال انباشت تاریخ، تمدن و اندیشه است و تجارب و حوادث سخت بسیاری را تجربه کرده، در مواجهه با تجاوز بیگانگان به شیوه‌ای اعجاب‌انگیز انسجام ملی خود را نشان داد و ثابت کرد هیچ دسیسه‌ای نمی‌تواند ایرانیان را از مسیر دفاع از کیان ایران منحرف کند.

بقائی ضمن تقدیر از نویسندگان کتاب «نبرد 12 روزه و مسئله برند ملی ایران» تأکید کرد: همه این‌ها سرمایه‌هایی برای مواجهه با حوادثی است که ممکن است در آینده با آن‌ها روبه‌رو شویم. اگر این سرمایه‌ها را به‌خوبی بشناسیم، آن‌ها را بیان کنیم و آگاهانه برای مردم و نسل جدید تبیین کنیم، ایران آینده بدون تردید قدرتمندتر از ایران دیروز خواهد بود.

کتاب «نبرد 12 روزه و مسئله برند ملی ایران» حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برند ملی ایران است و تلاش دارد نسبت میان جنگ کوتاه‌مدت و تأثیر آن بر تصویر و برند ملی کشورها را از منظر تحلیلی و مستند بررسی کند.

مواضع اروپا درباره تجاوز به ایران متناقض و غیرمسئولانه است

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه(2آبان ماه) در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ابراز نگرانی آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا با یادآوری جمله معروف صدراعظم آلمان در ژوئن ۲۰۲۵ در تأیید جنایات اسرائیل علیه ایران، نوشت: در ژوئن ۲۰۲۵، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان درباره تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران گفت که «این همان کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد.» اکنون در اکتبر ۲۰۲۶، وزیر خارجه آلمان (و چند کشور دیگر اروپایی) درباره حمله مجدد علیه ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش تأکید می‌کنند.

بقائی افزود: چه خوب گفت فیلسوف شهیر آلمانی فریدریش شیلر در نمایش دوشیزه اورلئان (پرده سوم، صحنه ششم)؛ «ای خرد والامرتبه، ‌ای دختر روشن‌ضمیر سر الهی، ‌ای بنیان‌گذار خردمند جهان و راهنمای ستارگان؛ پس تو دیگر چه هستی، اگر به دم اسب سرکش جنون بسته شوی و ناگزیر، ناتوان و فریادزنان، همراه آن مست به ورطه سقوط کشیده شوی؟»