جنگی که ترامپ با حماقت خود در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه ایران آغاز کرد، اکنون به دویست و چهلمین روز خود رسیده است. حدود ۸ ماه از جنگی می‌گذرد که رئیس‌جمهور شیرین‌عقل فکر می‌کرد به‌سرعت تمامش می‌کند و بارها در اظهاراتش وعده داد به‌زودی تمام خواهد شد. رهبر شهید انقلاب پیش از جنگ به‌صراحت اعلام کرده بود اگر این جنگ را آمریکا آغاز کند؛ پایان آن دیگر با آمریکا نخواهد بود و حالا ترامپ ۸ ماه است که نتوانسته خود را از شر این جنگ و در واقع حماقت خود، خلاص کند.

اثر تنگه هرمز و زبان دراز غرب‌زدگان

تنگه هرمز همچنان اولین و آخرین عنصر مهم این جنگ است. آبراهی حیاتی که تنها با مسدودسازی ۸ ماهه آن، امروز اثراتش از شرق آسیا در کره و ژاپن گرفته تا خیابان‌های اروپا و آمریکا حس می‌شود. جریان غرب‌گرای مفلوکی که همسو با منافع آمریکا ایران را از انسداد تنگه هرمز می‌ترساند یا این کار را غیرممکن نشان می‌داد و مدتی پس از شروع جنگ انسداد تنگه هرمز را مقطعی و بی‌اثر تصویر می‌کرد، این روزها باید دو چشم دیگر قرض بگیرد و با چهار چشم وضعیت جهان و اظهارات چهره‌ها و مقامات اروپایی و آمریکایی را تماشا کند. هرچند که مشکل آنها ندیدن نیست؛ آنها می‌بینند اما وظیفه دارند جامعه را به خواب ببرند تا عرضه را برای جولان دزدها باز کنند.

اگر این بار یکی از همان جماعت غرب‌زده برایتان از سوخته شدن کارت تنگه هرمز گفت می‌توانید اظهارات روز گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را در چشمش فرو کنید که در جمع انتخاباتی هواداران حزب دموکرات در ایالت اوهایو گفت: «۷ ماه از جنگ با ایران گذشته، اوضاع چطور پیش می‌رود؟

۷ ماه پس از آنکه [ترامپ] اعلام پیروزی کرد. به متحدان و پایگاه‌های ما حمله شده. آمریکایی‌ها کشته شده‌اند؛ صدها آمریکایی مجروح شده‌اند... ذخایر موشکی آمریکا تحلیل رفته و حالا ایران بر تنگه هرمز، جایی‌که نفت از آن عبور می‌کند و به بازارهای جهانی می‌رسد، حق وتو پیدا کرده است. بنابراین آنها اکنون در موقعیت استراتژیک قوی‌تری نسبت به قبل از شروع جنگ هستند... این تسلط ایران، دلیل اصلی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی است و هیچ‌کس نمی‌تواند در این واقعیت تردید کند... کنترل بر این گذرگاه حیاتی عامل اصلی صعود نرخ گازوئیل به شمار می‌رود و به همین دلیل قیمت تقریباً همه کالاها در جهان بالا رفته است.»

اگر باز هم از لشکر دشمن کسی برای‌تان درباره بی‌ثمر بودن انسداد تنگه هرمز گفت و تردید به جان‌تان انداخت؛ می‌توانید سخنان کریس مورفی، سناتور آمریکایی را به صورتش بکوبید: «افراد زیادی در سراسر آمریکا هستند که توان خرید نفت گرمایشی را نخواهند داشت و نمی‌توانند خانه‌هایشان را در زمستان امسال گرم کنند؛ آن هم فقط و فقط به یک دلیل: دونالد ترامپ تصمیم گرفته با ایران وارد جنگ شود و ذره‌ای برای مردم اینجا در ایالات متحده آمریکا اهمیت قائل نیست... جنگ ترامپ علیه ایران باعث می‌شود اگر خانه‌تان را با نفت گرمایشی گرم می‌کنید، امسال زمستان بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بیشتر از سال گذشته هزینه کنید. این مبلغ سرسام‌آوری است؛ هزینه‌ای که بیشتر خانواده‌ها در اینجا، در ایالت کنتیکت، از پس آن برنمی‌آیند. بیشتر خانواده‌های کنتیکت هزار و ۵۰۰ دلار اضافه در حسابشان ندارند که بتوانند آن را صرف تأمین هزینه‌های گرمایش خانه کنند... این جنگ

۱۰۰ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان برایمان هزینه خواهد داشت و باعث می‌شود افراد زیادی، به‌ویژه کم‌درآمدها و سالمندان کم‌درآمد، امسال زمستان در سرما بمانند.»

دیروز جیمز تالاریکو، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز مشت محکمی بر دهان غرب‌زدگان ایرانی زد و در توضیح اهمیت تنگه بی‌بدیل هرمز و تأثیرات آن گفت: «تنها راه پایین آوردن قیمت بنزین و گازوئیل، پایان دادن به این جنگ فاجعه‌بار در ایران است... تنها چیزی که واقعاً می‌تواند این قیمت‌ها را کاهش دهد، پایان دادن به این جنگ فاجعه‌بار در ایران است... ما باید نظام نظارت و توازن قدرت را به دولت بازگردانیم. قوه مقننه باید دوباره اقتدار خود را اعمال کند؛ طبق قانون این کنگره است که اختیار دارد و باید [شروع و پایان] جنگ را اعلام کند. ما به‌شدت نیاز داریم نظام نظارت و توازن قدرت را احیا کنیم و از زیاده‌روی‌های قوه مجریه جلوگیری کنیم.»

از این اظهارات که نشان‌دهنده اهمیت تنگه هرمز و فشار آن بر بانیان جنگ است به تعداد زیادی وجود دارد اما ارتش سایبری و رسانه‌ای دشمن مانند همه این دویست و چهل روز از جنگ، اصرار دارد که این گزارش‌ها را نادیده گرفته و به افکار عمومی ایران شکست و ناامیدی را القا کند.

حماقت نتانیاهو

وقتی از نتانیاهو سخن می‌گوییم از یک حماقت بی‌پایان سخن می‌گوییم. تازه‌ترین نمونه آن مطلبی است که روز گذشته درباره ایران در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. این مطلب ابتدا ۵ روز پیش در صفحه یائیر پسر بزرگ او با موضوع لزوم پایان دادن به پرونده هسته‌ای ایران با کمک ترامپ منتشر شده بود اما نتانیاهو روز گذشته همین مطلب را با توضیحات بیشتری منتشر کرد.

نتانیاهو در این مطلب از تصویر شبیه‌سازی‌شده انفجار یک بمب اتمی در تل‌آویو استفاده و متنی از یووال بلومبرگ را با آن منتشر کرد که اسرائیل تنها

۲ سال دیگر از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ برای «تمام کردن کار در ایران» فرصت دارد و هشدار داده است که اگر ۲ بمب اتمی در مرکز اسرائیل فرود بیاید، دیگر هیچ‌کس به این جنجال‌های سیاسی اهمیت نخواهد داد. او همچنین مدعی شده که انتخاب نخست‌وزیری فاقد ارتباط نزدیک با ترامپ می‌تواند خطر وقوع «هولوکاست دوم» را افزایش دهد.

انتشار این مطلب با واکنش شدید چهره‌های مخالف نتانیاهو مواجه شد. گادی آیزنکوت، نتانیاهو را به «هیستری»، دروغ‌گویی و استفاده انتخاباتی از ترس نابودی جمعی متهم کرد و گفت او پس از شکست در تحقق اهداف جنگ ایران، از وعده «پیروزی مطلق» به شعار «تسلیم نمی‌شویم» رسیده است. یائیر گولان نیز با اشاره به انتشار تصویر انفجار اتمی بر فراز تل‌آویو گفت نتانیاهو و اطرافیانش کنترل خود را از دست داده‌اند و باید او را از شبکه‌های اجتماعی دور کرد.

تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نظر علیه توئیت نتانیاهو تولید شده که حاوی انتقادهای تند از اوست. یکی از کاربران ساکن اراضی اشغالی در واکنش به این مطلب در قسمت نظرات نوشت: «پس داری می‌گویی که اسرائیلی‌ها ماه‌ها بیهوده در پناهگاه‌ها نشستند و کشته شدند، چون تو نتوانستی برنامه هسته‌ای ایران را خنثی کنی!» آنچه در پس نظرات متعدد منتشر شده ذیل مطلب نتانیاهو آشکارا به چشم می‌خورد، هراسِ ‌مرگ‌بار ساکنان اراضی اشغالی از موشک‌های ایران است؛ آنها از تکرار چنین تجربه‌ای به‌شدت وحشت دارند و به‌وضوح آن را بیان می‌کنند.

شرایط گسترش مجدد جنگ

بحث درباره گسترش مجدد جنگ یکی از مباحث پرتکرار در روز دویست و چهلم جنگ است. چیزی که بعضاً از آن با عنوان «شروع مجدد جنگ» یاد می‌کنند اما در واقع جنگ ۲۴۰ روز پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد. به بیان دقیق‌تر آنچه این روزها مورد توجه قرار گرفته گمانه‌زنی درباره گسترش مجدد جنگ از خلیج‌فارس، دریای عمان و مناطق جنوبی ایران به مناطق مرکزی و پایتخت کشور است.

در هرگونه گمانه‌زنی برای شروع دور جدید جنگ باید به این واقعیت توجه کرد که ۸ اسفند ۱۴۰۴ یعنی قبل از آغاز جنگ قیمت نفت حدود ۶۵ دلار بود، پایگاه‌های آمریکا در منطقه سالم و در نقطه اوج آمادگی عملیاتی بود، ذخیره موشک‌های رهگیر و تسلیحات آمریکا در منطقه نیز در بیشترین حالت خود قرار داشت. حالا اگر رئیس‌جمهور آمریکا قصد تکرار همان حماقت را داشته باشد دور جدید جنگ را در حالی باید آغاز کند که قیمت نفت در آستانه

۱۲۰ دلار است، پایگاه‌های آمریکا در منطقه غیرقابل‌استفاده شده و ذخیره موشک‌های رهگیر و تسلیحات آمریکا در منطقه نیز تقریباً با بحران مواجه شده است. چنین جنگی در صورت وقوع نتیجه‌ای فاجعه‌بارتر از قبل برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد داشت.

علاوه بر این شرایط، ایران نیز بر تجربه‌های قبلی خود افزوده است و آماده‌تر از قبل ظاهر خواهد شد. در همین زمینه ولی نصر، عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جانز هاپکینز با تمجید از عملکرد ایران و حتی غافلگیر شدن خودش از این عملکرد گفت: «این نظام، به‌شکلی متناقض‌نما، هم در میدان نبرد و هم در سازمان‌دهی داخلی برای این جنگ، چابکی قابل‌توجهی از خود نشان داد. این توانایی، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های این جنگ است. آن‌ها کشور را به‌گونه‌ای سازماندهی کردند که بتواند در برابر ضربات تاب بیاورد... باید بپذیرم که پیش از این، حتی خود من هم تصور نمی‌کردم جمهوری اسلامی از چنین قابلیت‌هایی برخوردار باشد!»