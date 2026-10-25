معادله جدید ایران برای جنگ احتمالی چیست؟

همصدایی سطوح عالی نظامی ایران حاکی از اوج آمادگی ایران برای «جنگ ناهم‌طراز» است؛ معادله‌ای متکی بر زرادخانه‌های زیرزمینی موشکی و پهپادی و قفل شدن خلیج‌فارس به روی ناوهای آمریکایی، که هرگونه ماجراجویی دشمن را به باتلاقی پرهزینه تبدیل می‌کند.

معادلات امنیتی منطقه در حالی روز‌های حساسی را پشت سر می‌گذارد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در نقطه اوج آمادگی رزمی و تدافعی، هرگونه تحرک نظامی و تهدید احتمالی علیه تمامیت ارضی و منافع ملی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند. واقعیت‌های میدانی گواهی می‌دهد که توازن قدرت به واسطه توانمندی‌های توأمان دفاعی و تهاجمی تهران، به‌ویژه در حوزه سامانه‌های موشکی و پهپادی، دستخوش دگرگونی عمیقی شده است. اشراف اطلاعاتی و تسلط عملیاتی کامل ایران بر آبراه راهبردی تنگه هرمز، در کنار آسیب‌پذیری شدید شریان‌ها و زیرساخت‌های نفتی کشور‌های منطقه در صورت شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ، حقیقتی انکارناپذیر را پیش روی بدخواهان قرار داده است؛ حقیقتی که نشان می‌دهد حتی اگر این مؤلفه‌های قدرت صرفاً از زاویه بازدارندگی نگریسته نشوند، هرگونه خطای محاسباتی و شعله‌ور شدن مجدد درگیری، بار نظامی و هزینه‌های اقتصادی جنگ را برای طرف متجاوز به شکلی تصاعدی و چندصدبرابر افزایش خواهد داد.

عبور از رجزخوانی؛ پیوند اراده سیاسی و اقدام فوری نظامی

این اقتدار میدانی، پیوندی ناگسستنی با اراده سیاسی حاکم بر کشور دارد و فراتر از شعار‌های مرسوم دیپلماتیک است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در سخنان روز چهارشنبه هفته اخیر خود با صراحتی کم‌نظیر خط بطلانی بر محاسبات واشنگتن کشید و تأکید کرد که تصور آمریکایی‌ها مبنی بر ناتوانی ایران در ایستادگی مقابل تهاجم‌های نظامی و فشار‌های تحریمی، خیالی باطل است و ملت ایران با تمام قوا مقاومت خواهد کرد. تبیین این موضع از سوی رئیس‌جمهور که تهران هرگز به دنبال افروختن آتش جنگ نیست، اما در عین حال در برابر قلدرمآبی و زورگویی دشمن سر تعظیم فرود نخواهد آورد، نشان می‌دهد که این پایداری ریشه در عمق فرهنگ، باور‌های دینی و اعتقادات تاریخی ایرانیان دارد.

همزمان با این موضع‌گیری قاطع در سطح کلان سیاسی، در بدنه اجرائی دفاعی کشور نیز رویکردی کاملاً عمل‌گرایانه به نمایش گذاشته شد. مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در همان روز طی پیامی اعلام کرد که نخستین ساعت آغاز فعالیتش در وزارتخانه را به تأمین فوری مطالبات و نیازمندی‌های نیروی هوافضای سپاه و پدافند هوائی ارتش اختصاص داده است. پیام او حامل یک دکترین روشن بود: واکنش ایران به تهدید‌های مکرر، ورود به کارزار رجزخوانی و مسابقه‌های لفظی نیست، بلکه ترجمه تهدید‌ها به آمادگی مضاعف و خلق قدرت دفاعی کارآمدتر است.

راز آسیب‌ناپذیری زرادخانه‌های زیرزمینی و شبکه تولید غیرمتمرکز

در امتداد همین رویکرد هوشمندانه، روز پنجشنبه نیز سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای لایه‌های دیگری از این آمادگی حداکثری را علنی ساخت. محور سخنان سرلشکر رضایی بر این اصل استوار بود که تمامی بازیگران باید بدانند هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران هزینه‌بردار است و با وجود آنکه اولویت تهران همواره پیمودن مسیر دیپلماسی است، اما در صورت تحمیل و استمرار جنگ، ابزار‌های لازم برای تداوم پاسخ‌های کوبنده کاملاً در اختیار کشور قرار دارد. وی در واکنش به پرسشی درباره میزان ظرفیت ایران برای ادامه پرتاب موشک‌ها و پهپاد‌ها به سمت اهداف گوناگون در منطقه، ضمن دادن پاسخی قاطع و مثبت به استمرار این توان عملیاتی، راز آسیب‌ناپذیری زرادخانه ایران را فاش کرد.

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، توان موشکی و پهپادی کشور هیچ‌گاه در یک نقطه جغرافیایی واحد تجمیع نشده و به یک خط تولید منفرد وابسته نبوده است؛ بلکه با سرمایه‌گذاری هدفمند بر تولید غیرمتمرکز و پراکنده، احداث تأسیسات زیرزمینی، تنوع‌بخشی به سکو‌های پرتاب و ایجاد ظرفیت بالای تعمیر و جایگزینی خسارت‌ها، شبکه‌ای پایدار و توقف‌ناپذیر شکل گرفته است.

قفل شدن خلیج ‌فارس بر روی ناوگان نیروی دریایی آمریکا

میدان واقعی اثبات این اقتدار و بطلان ادعا‌های پوشالی دشمن، امروز در آب‌های خلیج‌فارس بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، با ترسیم تصویر دقیقی از موازنه قدرت در دریا، توهمات کاخ سفید را به چالش کشیده است. به تصریح وی، نیرو‌های مسلح سرافراز ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال موفق شده‌اند نیروی دریایی آمریکا را ـ که دونالد ترامپ و سران واشنگتن همواره آن را قله اقتدار خود پنداشته و به وسیله آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند - به کلی فلج و ناکارآمد سازند؛ به‌گونه‌ای که امروز دیگر توان نزدیک شدن به دریا‌های پیرامونی خلیج‌فارس و آب‌های سرزمینی ایران را ندارند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با لحنی قاطع تأکید کرده است که رئیس‌جمهور آمریکا باید ورود مجدد نظامیان و ارتش کشورش به خلیج‌فارس را در خواب ببیند و آنها این آرزوی محال را برای همیشه به گور خواهند برد، چراکه جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ مقطعی اجازه ورود شناور‌های نظامی آمریکا به خلیج‌فارس را نخواهد داد.

تناقض‌گویی‌های واشنگتن و راهبرد غرق کردن دشمن در باتلاق

واکاوی اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکایی، خود بهترین گواه بر استیصال آنان در برابر این واقعیت میدانی است. سرلشکر عبداللهی با اشاره به تناقض‌گویی‌های بی‌پایان و آشکار ترامپ، این پرسش منطقی را مطرح می‌کند که چگونه وی بار‌ها مدعی انهدام تأسیسات هسته‌ای ایران می‌شود، اما همزمان و به کرات اظهار می‌دارد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؟ بی‌تردید اگر به‌زعم آنان همه زیرساخت‌ها نابود شده است، تکرار این هذیان‌گویی‌های بی‌معنا و متناقض هیچ کارکردی جز فریب افکار عمومی جهان و به‌ویژه مردم آمریکا ندارد.

فراتر از آن، اگر واشنگتن واقعاً مطمئن است که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از میان برده، پس چرا ناو‌های فرسوده و زنگ‌زده و شناور‌ها و نظامیان بزدل آمریکایی شهامت نزدیک شدن به تنگه هرمز و مرز‌های آبی و خاکی ایران را ندارند؟ امروز با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده ملت بیدار و مقاوم، فداکاری نیرو‌های مسلح جان‌برکف و همدلی مسئولان کشور، بنا بر این گذاشته شده است که آمریکا، مولود نامشروع آن یعنی رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوزشان روزبه‌روز بیشتر در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اند فرو روند؛ چراکه به یاری خداوند و نصرت الهی، راهبرد «ایران قوی» بر این مدار تنظیم شده است که هر اندازه این تقابل طولانی‌تر شود، جبهه دشمن عمیق‌تر در گرداب مرگ و زوال غرق گردد.

بلوغ تسلیحات بدون سرنشین و تسلط بر معادلات «جنگ ناهم‌طراز»

گزارش‌های میدانی از وضعیت ذخایر تسلیحاتی، آمادگی نیروی انسانی و زنجیره پشتیبانی نیز گواهی می‌دهد که علی‌رغم بالا گرفتن تهدید‌های تکراری محور آمریکایی- صهیونیستی، نیرو‌های مسلح با اتکا به فناوری‌های نوین، از توان دفاعی خود برای صیانت از خاک و سرمایه‌های کشور اطمینان کامل دارند. نمونه بارز این امر، انتشار گزارش تصویری بازدید امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، از یکی از مجتمع‌های تولید پهپاد‌های رزمی- انهدامی ارتش است. سرلشکر حاتمی در این بازدید با رد گمانه‌زنی‌ها اعلام کرد که ذخایر موشکی کشور به هیچ وجه کاهش نیافته و با توسعه مراکز تولیدی، امروز ایران از ذخایر بسیار مناسبی برخوردار است. وی با اشاره به نقش کلیدی تسلیحات بدون سرنشین اعم از پهپادها، شهپاد‌ها (پرنده‌ها و شناور‌های هدایت‌پذیر از راه دور) و ریزپرنده‌ها در جنگ‌های مدرن، تصریح کرد که تولید انبوه این تجهیزات با هم‌افزایی وزارت دفاع، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان بر بستر زیرساخت‌های قدرتمند داخلی، کشور را به اوج بلوغ در عرصه تجهیزات بدون سرنشین رسانده و پشتوانه‌ای محکم برای حضور مقتدرانه ایران در «جنگ ناهم‌طراز» فراهم کرده است.

غافلگیری دشمن و آمادگی برای ضربه زدن از نقاط پیش‌بینی‌ناپذیر

به گزارش دانشجو، به باور فرمانده کل ارتش، خطای محاسباتی دشمن این بود که گمان می‌کرد ایران تفاوتی میان جنگ هم‌طراز و ناهم‌طراز قائل نیست؛ در حالی که هرچند بخشی از سازوبرگ ارتش متعلق به نبرد‌های هم‌طراز است، اما سهم عظیمی از امکانات به جنگ ناهم‌طراز اختصاص دارد و نیرو‌های چهارگانه ارتش آمادگی کامل برای آن را کسب کرده‌اند. امیر حاتمی با یادآوری اینکه در نبرد ناهم‌طراز گذشته، تجهیزات ایران دشمن را غافلگیر کرد و ضربات سنگینی بر او فرود آورد، خاطرنشان ساخت که با ارزیابی دقیق توانمندی‌های قابل توجه دشمن و شناخت شیوه عمل او، نیرو‌های مسلح آماده ارائه پاسخ از همان نواحی مورد استفاده دشمن هستند و رزمندگان ارتش با روحیه‌ای بسیار عالی، مشغول تولید تجهیزات بوده و به ملت ایران اطمینان می‌دهند که کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد.