مرگ یک نوزاد بر اثر آبله میمونی

مقامات بهداشتی پاکستان اعلام کردند یک نوزاد ۵۳ روزه در استان سند واقع در جنوب این کشور بر اثر بیماری «ام‌پاکس» (آبله میمونی) جان باخته است.

به گزارش ایسنا،‌ منابع محلی می‌گویند با مرگ این نوزاد، شمار فوتی‌های این بیماری در این استان طی سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به ۱۲ نفر رسید.

سرپرست پزشکی «بیمارستان و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی سند» (SIDH&RC) به رسانه‌های محلی گفت: این نوزاد، ساکن منطقه «مالیر کراچی»، پس از بروز علائم چند روز بعد از جراحی ختنه در یک بیمارستان خصوصی، به این مرکز منتقل شد. عبدالوحید راجپوت تأیید کرد که آبله میمونی، علت مرگ این نوزاد بوده است. «کمیسیون بهداشت و درمان سند» (SHCC) نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد بیمارستان خصوصی در مالیر، جایی که جراحی مزبور روی این نوزاد انجام شده، پس از تحقیقات کارشناسی و تأیید اقدامات ناکافی پیشگیری و کنترل عفونت، بهداشت ضعیف و کارکنان فاقد صلاحیت، پلمب شده است. این کمیسیون اعلام کرد نوزاد از طریق قیچی آلوده مورد استفاده در طول عمل، به این ویروس مبتلا شده و بررسی‌های آزمایشگاهی عفونت را تأیید کرده است. اداره بهداشت سند نیز روز جمعه به طور جداگانه، دو مورد دیگر ابتلا به بیماری آبله میمونی را گزارش کرد که آمار استانی را به ۹۸ مورد رساند. مقامات بهداشتیِ این استان در حال حاضر نظارت، ردیابی تماس و اقدامات کنترل عفونت را برای مهار شیوع ویروس افزایش داده‌اند. آبله میمونی می‌تواند از طریق تماس فیزیکی نزدیک با افراد آلوده و لوازم آلوده به ویروس منتقل شود و علائم آن شامل تب، درد بدن، تورم غدد لنفاوی و بثورات یا تاول‌های پوستی است.