مرگ و مفقودی ۸۵۲ مهاجر در ۲ ماه کشته

براساس گزارش جدید آژانس حقوق بشر اتحادیه اروپا، دست‌کم ۸۵۲ نفر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریا بین جولای و سپتامبر ۲۰۲۶ (تیر تا شهریور) جان خود را از دست داده‌اند یا مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، بولتن مهاجرت آژانس حقوق بشر اروپا که در ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) منتشر شد، براساس داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت تهیه شده و به بررسی حفاظت از افرادی که از طریق مدیترانه و در امتداد مسیر اقیانوس اطلس به سمت جزایر قناری سفر می‌کنند، می‌پردازد.

بالاترین تعداد ثبت‌شده در مسیر غرب آفریقا- اقیانوس اطلس با ۲۸۳ مورد مرگ یا ناپدیدشدن بوده است؛ ۲۲۹ نفر در مدیترانه غربی، ۱۹۹ نفر در مدیترانه شرقی و ۱۴۱ نفر در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند.

این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا پیمان مهاجرت و پناهندگی خود را اجرا می‌کند و دولت‌ها با بررسی مداوم عملیات نجات، نظارت مرزی و نحوه برخورد با کودکان رو‌به‌رو هستند.

مجموع قربانیان چهار مسیر به ۸۵۲ نفر می‌رسد؛ رقم کلی حداقلی است، زیرا برخی از غرق‌شدن کشتی‌ها ممکن است گزارش نشوند و شناسایی هویت یا تعداد مسافران می‌تواند دشوار باشد.

عبور از اقیانوس اطلس به جزایر قناری شامل سفر‌های طولانی با کشتی‌های کوچک است که در معرض آب‌وهوای متغیر و پوشش نجات محدود قرار دارند؛ مسیر‌های مختلف مدیترانه خطرات خاص خود را دارند.

این آژانس مراقب است تا افراد فوت‌شده را از افراد مفقودشده تشخیص دهد؛ هر دو در آخرین آمار گنجانده شده‌اند؛ این داده‌ها نباید به‌عنوان تعداد تأییدشده اجساد کشف‌شده توصیف شوند.

این بولتن همچنین تلاش گسترده برای عبور از منطقه محصور سئوتا در اسپانیا در ماه جولای را بررسی می‌کند؛ آمار دولت اسپانیا که توسط این آژانس ذکر شده، ورود مهاجران از مراکش را در تاریخ ۳۰ جولای (۸ مرداد) بیش از ۷۲ هزار نفر اعلام کرده است.

این رویداد پرسش‌هایی را در مورد امکانات پذیرش، حفاظت از کودکان، شکایت از اعمال زور بیش از حد و دسترسی به رویه‌های حفاظتی مطرح کرد؛ شکایت‌های علیه مقام‌ها نیاز به بررسی دقیق دارند و نباید با یافته‌های جرم آنها اشتباه گرفته شوند.

ارقام جدید معیاری از پیامد‌های انسانی مسیر‌های خطرناک ارائه می‌دهند، در حالی که توصیه‌ها آزمایش می‌کنند که کشور‌های عضو تا چه حد می‌توانند چارچوب جدید را به رویه‌های مؤثر تبدیل کنند.