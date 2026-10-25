400 هزار درخت قربانی هوش مصنوعی گوگل!

شرکت گوگل شروع به احداث دو مرکز داده جدید در فنلاند کرد. اما ساخت این مراکز با تخریب غیرقانونی ۳۳۰ هکتار از اراضی جنگلی و قطع حدود ۴۰۰ هزار درخت همراه شد.

به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، شرکت گوگل با هدف پاسخ به تقاضای روزافزون جست‌وجو، نقشه و دستیار هوش مصنوعی Gemini، شروع به احداث دو مرکز داده جدید در فنلاند کرد. اما ساخت این مراکز با تخریب غیرقانونی ۳۳۰ هکتار از اراضی جنگلی و قطع حدود ۴۰۰ هزار درخت همراه شد و اعتراض جامعه محلی و فعالان محیط‌زیست را به‌دنبال داشت. براساس تصاویر ماهواره‌ای، چهار محوطه از اراضی جنگلی شمال فنلاند با بولدوزر پاک‌تراشی شدند.

جنگل‌هایی که به گفته کارشناسان، به‌عنوان کریدور عبوری حیات‌وحش بین زیستگاه‌های مختلف نقش حیاتی‌ای دارند.

علاوه‌ بر قطع درختان، خاک‌برداری، احداث جاده‌های دسترسی و تغییر مسیر آبراهه‌ها از جمله تخریب‌هایی بوده که در این منطقه انجام شده است.

بیش از ۹۳ هزار نفر از مردم این منطقه، با امضای یک کارزار، خواستار وضع قوانین بیشتر برای ساخت مراکز داده و جبران خسارات محیط‌زیستی جوامع محلی شدند.