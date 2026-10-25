فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۷۲۱
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
فنلاند

400 هزار درخت قربانی هوش مصنوعی گوگل!

شرکت گوگل شروع به احداث دو مرکز داده جدید در فنلاند کرد. اما ساخت این مراکز با تخریب غیرقانونی ۳۳۰ هکتار از اراضی جنگلی و قطع حدود ۴۰۰ هزار درخت همراه شد.
به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، شرکت گوگل با هدف پاسخ به تقاضای روزافزون جست‌وجو، نقشه و دستیار هوش مصنوعی Gemini، شروع به احداث دو مرکز داده جدید در فنلاند کرد. اما ساخت این مراکز با تخریب غیرقانونی ۳۳۰ هکتار از اراضی جنگلی و قطع حدود ۴۰۰ هزار درخت همراه شد و اعتراض جامعه محلی و فعالان محیط‌زیست را به‌دنبال داشت. براساس تصاویر ماهواره‌ای، چهار محوطه از اراضی جنگلی شمال فنلاند با بولدوزر پاک‌تراشی شدند.
جنگل‌هایی که به گفته کارشناسان، به‌عنوان کریدور عبوری حیات‌وحش بین زیستگاه‌های مختلف نقش حیاتی‌ای دارند.
علاوه‌ بر قطع درختان، خاک‌برداری، احداث جاده‌های دسترسی و تغییر مسیر آبراهه‌ها از جمله تخریب‌هایی بوده که در این منطقه انجام شده است.
بیش از ۹۳ هزار نفر از مردم این منطقه، با امضای یک کارزار، خواستار وضع قوانین بیشتر برای ساخت مراکز داده و جبران خسارات محیط‌زیستی جوامع محلی شدند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

روایت‌هایی از زندگی شهیده مهسا طاهری نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران

«محمدرضا طالبی» بسیجی حافظ امنیت و از مجروحین اغتشاشات دی ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست

محور دیدار پیش‌روی پزشکیان و پوتین از زبان سفیر ایران

قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ غیرجنگی عمل کرد

جرم ما این است(درمکتب امام)

انهدام تیم جاسوسی در غرب کشور توسط سپاه

حمله به ایران، پروژه ترامپ برای تسلط بر انرژی جهان را واژگون کرد

مردم ایران خطاب به شبکه صهیونیستی اینترنشنال: خود را نماینده مردم ایران معرفی نکنید

بیانیه سفارت روسیه در تکذیب شایعات خروج دیپلمات‌های روس از ایران

تلاش برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه