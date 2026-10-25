دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی رتبه‌بندی معلمان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه هیئت ممیزه مرکزی رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد: مشمولان مرحله دوم رتبه‌بندی که تاریخ مشمولیت آنها 31/06/1405 بوده و تاکنون درخواست رتبه‌بندی ثبت نکرده‌اند و بیش از یک ماه از تاریخ مشمولیت‌شان گذشته است باید برای ورود به فرآیند تعیین رتبه استحقاقی، تاریخ مشمولیت خود را اصلاح کنند.

این افراد باید از مسیر «پروفایل شخصی و سپس درخواست رتبه‌بندی»، گزینه «درخواست تغییر تاریخ مشمولیت» را انتخاب و تاریخ را به تاریخ جاری تغییر دهند؛ سپس درخواست رتبه‌بندی را ثبت و مراحل بعدی را پیگیری کنند.

تاریخ مشمولیت اصلاح‌شده در سامانه، ملاک ادامه فرآیند رتبه‌بندی، محاسبه زمان‌بندی‌ها و تاریخ اجرای حکم برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی خواهد بود؛ بنابراین لازم است مشمولان در اسرع‌وقت اقدام کنند تا بررسی پرونده و تعیین رتبه آنها به تأخیر نیفتد.